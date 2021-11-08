Bilim insanlarından sıra dışı ilaç!

Mısır ve İngiltere’den bilim insanları, Mısır çölünde yetişen akreplerin zehrini kullanarak bir corona virüs ilacı geliştirmeye çalışıyor. Araştırma, Süveyş Kanalı Üniversitesi'nde ve Aberdeen Üniversitesi tarafından yürütülüyor. İki üniversite projeyi yakın zamanda web sitelerinde yayınladıkları bir makaleyle duyurdu.

ÇOK GÜÇLÜ ANTİVİRAL ÖZELLİKLERE SAHİP

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Akrepler, 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan, dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri, birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri, birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken, birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."

Süveyş Kanalı Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü'nde moleküler toksinoloji ve fizyoloji profesörü olan Prof. Dr. Mohamed Abdel-Rahman, “Akrep zehirleri henüz tam olarak araştırılmamıştır. Yani, alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı bulabiliriz” diye konuştu.

Bununla birlikte araştırmacılar, Mısır çölünden farklı akrep türleri toplayarak işe başladı. Karanlıkta akrepleri bulmak için ultraviyole ışık kullandılar.

8 AKREP TÜRÜNDEN ÖRNEK ALINDI

Mısır'da 2013 yılında yayınlanan akrep türleri üzerine yapılan bir çalışmada bölgede sekiz akrep türü tespit etildi: Androctonus bicolor, Androctonus australis, Androctonus amoreuxi, Androctonus crassicauda, ​​​​Leiurus quinquestriatus, Buthacus arenicola, Orthochirus innesi ve Scorpio maurus palmatus.

Bilim insanları, akreplerin toplanmasının Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne göre ve Genetik Kaynaklara Erişim ve Kullanımlarından Kaynaklanan Faydaların Adil ve Hakkaniyetli Paylaşımına İlişkin Nagoya Protokolü'ne uygun yapıldığını belirtti.

Ardından, akrepler Süveyş Kanalı Üniversitesi'ndeki laboratuvara girdikten sonra, küçük bir elektrik uyarısı kullanılarak her birinden zehir toplandı. Baş araştırmacı Dr. Wael Houssen sonrasından bu hayvanların doğal ortamlarına bırakıldığını söyledi.

CORONA VİRÜSÜN İNSAN HÜCRELERİNE BAĞLANMASINI ENGELLEYECEK

Houssen, "Akrep zehirleri, yüzlerce peptit ve diğer malzemeleri içeren çok karmaşık bir bileşime sahiptir. Şu anda bu peptitlerin corona virüsün insan hücrelerine girmesini engelleme yeteneğine sahip olup olmadığını test ediyoruz” dedi.

Diğer taraftan, corona virüs insan hücrelerine bağlanmak için başak proteini aracılığıyla bir hücre yüzeyi reseptörüne bağlanıyor.

Houssen şunları söyledi: "Başak proteinin, akrep zehrindeki peptitlerin varlığında insan reseptörü ile nasıl etkileşime girdiğini görmeye çalıştık. Eğer peptitler aktifse, başak proteinin reseptör ile etkileşimi engellenmelidir. Yeni ilaçların kaynağı olarak akrep zehirlerinin araştırılması, daha fazla araştırmaya değer, heyecan verici ve üretken bir alandır. Bu zehirlerin son derece güçlü biyoaktif peptitler içerdiğini zaten gördük ve keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz.”