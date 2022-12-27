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Bilimsel araştırma: İnsanlar da kış uykusuna yatabilecek donanıma sahip

ABD'de yapılan bir araştırmada yeni keşfedilen fosiller, eski insanların kış boyunca uyumuş olabileceğini ortaya çıkardı. Uzmanlar, kış uykusunun günümüzde de insanlara faydalı olabileceğini düşünüyor.

27 Aralık 2022 Salı 14:50
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Bilimsel araştırma: İnsanlar da kış uykusuna yatabilecek donanıma sahip



ABD’deki Duke Üniversitesi’nde cüce lemurlarda kış uykusu üzerine yapılan araştırmada, insanlarda da kış uykusunun kalp durması ve felç gibi hastalıklara iyi gelebileceği kaydedildi.

Uzmanlar, insanların kışın daha fazla uyumasının doğal olduğunu söylerken azaltılmış ışığa maruz kalma, vücuda insanı daha uykulu yapan bir hormon olan melatonin üretmesini söyler.

Daily Mail’in haberine göre, bazı bilim insanları ise kış uykusunun birçok hastalığın getireceği hasarı önleyeceğini, kıtlığı savuşturacağını ve hatta uzay yolculuğunu mümkün kılacağı bir dizi potansiyel fayda sağlayabileceğine inanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Duke Üniversitesi’nden Dr. Marina Blanco, “İnsanlarda kış uykusuna yatmayı sağlamak kurgudan çok bilime yakın olabilir.”

“Enerji krizlerinden, mevsimsel yiyecek eksikliğinden kurtulmamıza ve organ hasarını önleyerek ciddi yaralanmalarla başa çıkmamıza ve ömrü uzatmamıza yardımcı olabilir.” dedi.

İSPANYA’DA ORTAYA ÇIKTI

Kuzey İspanya’daki Atapuerca’da, dünyanın en önemli fosil alanlarından biri olan Sima de los Huesos (kemik çukuru) adlı bir mağarada bulunan kemiklerden elde edilen kanıtlar, yüzbinlerce yıl önce erken insanların kış boyunca aşırı soğuklarda uyuyarak hayatta kalmış olabileceğini gösteriyor. 

L’Anthropologies dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, mağaradaki fosiller, kemik büyümesinin her yıl birkaç ay boyunca bozulduğunu düşündüren mevsimsel değişimler gösteriyor.

Araştırmacılar, bu erken insanların kendilerini “kısıtlı gıda kaynakları ve yeterli vücut yağı depoları ile soğuk koşullarda uzun süre hayatta kalmalarına yardımcı olan metabolik durumlarda” bulduğunu iddia ediyorlar. Başka bir deyişle, kış uykusuna yattılar.

İnsanlar artık kış uykusuna girmese de, artan kanıtlar bunu yapmak için biyolojik donanımı taşıyabileceğimizi gösteriyor.

Bu donanımın genlerimizde yattığını söyleyen Dr. Blanco, “Diğer memeliler gibi insanlar da kış uykusuna yatmak için biyolojik ‘makineye’ halihazırda sahip olabilir ancak gerekli tüm süreçleri nasıl etkinleştireceğimizi, düzenleyeceğimizi ve koordine edeceğimizi bulmamız gerekiyor.” dedi.

Son Güncelleme: 27.12.2022 15:54
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