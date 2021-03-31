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BioNTech / Pfizer aşısının 12-15 yaş çocuklardaki sonuçları açıklandı

Pfizer ve BioNTech yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının 12 -15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığını, ayrıca güçlü antikor yanıtları ürettiğini açıkladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 15:15
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BioNTech / Pfizer aşısının 12-15 yaş çocuklardaki sonuçları açıklandı

Pfizer ve BioNTech Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının, 12 -15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığını, ayrıca güçlü antikor yanıtları ürettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şirketler, sonuçların birkaç hafta içinde ABD'de acil kullanım izni almalarının önünü açtığını söyledi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, aşılarının önümüzdeki okul yılından önce uygulanmaya başlamasını umduğunu söyledi.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının klinik deney sonuçları daha önce 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmak üzere olumlu sonuçlar vermişti.

Açıklanan yeni sonuçlar ise aşının 15 yaş ve altındaki kişiler ile ilgili ilk klinik deney sonuçlar olarak dikkat çekti. 

Yapılan açıklamada, 12 ila 15 yaşları arasındaki 2 bin 260 genç ile yapılan klinik deneylerde, Covid-19 aşısı olan gençlerde hiçbir vakaya rastlanmadığı, placebo alan grupta ise 18 kişide virüse rastlandığı bildirildi.

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