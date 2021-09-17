BioNTech’in üçüncü dozu gerekli mi?

Corona virüs aşısının ilk uygulandığı tarihten bu yana yaklaşık 10 ay geçerken, virüse karşı düşen antikor seviyeleri için içlerinde Türkiye de olmak üzere birçok ülke üçüncü doz uygulamaya başladı.

Üçüncü doz ile ilgili araştırmalar dünyada devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının üçüncü dozunu görüşmek üzere toplanmaya hazırlanıyor.

Toplantı öncesinde ise, aşının üçüncü dozu ile ilgili, zaman içinde ihtiyaç duyulabileceği ve güvenli olabileceğine dair yayımlanan üç rapor CNN international tarafından incelendi.

FDA’nın bugün görüşmesi beklenen konu ile ilgili araştırmaların ilki İsrail’de gerçekleştirildi.

İsrail'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada, BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği corona virüs aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı önemli ölçüde koruma sağladığı ortaya kondu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 60 yaş ve üstü kişilerde üçüncü dozun, vurulduktan 10 gün sonra enfeksiyona karşı ikinci doza oranla 4 kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi.

Buna ek olarak aynı yaş grubundaki kişilerin üçüncü dozu olduktan 10 gün sonra hastalığı ağır atlatma veya hastaneye yatma riskinin de azaldığı, aşının bu durumlara karşı da 5-6 kat daha fazla koruma sağladığı ifade edildi.

Pfizer-BioNTech tarafından yapılan ilk araştırmada kanda virüse karşı ölçülen bağışıklık seviyesinin aşının iki dozunun ardından zamanla azalmaya başladığı aktarılırken, çalışmalardan birinde üçüncü doz güçlendirici aşının bağışıklık seviyesini yeniden yükselttiği belirtildi.

Pfizer tarafından yapılan ve 40 binden fazla gönüllü ile devam eden ikinci araştırma ile ilgili önraporda ise, "Altı aylık takip sonucunda ve aşı etkinliğinde kademeli bir düşüşe rağmen, BNT162b2 (Pfizer-BioNTech aşısı) olumlu bir güvenlik profiline sahipti ve Covid-19'u önlemede oldukça etkiliydi" ifadeleri yer alırken "Etkinlik, ikinci dozdan sonraki 7 günden 2 ay sonrasına kadar olan aralıklarla yüzde 96,2'de zirve yaptı ve ikinci dozdan 4 ay sonra kademeli olarak yüzde 83.7'ye düştü” denildi.

Raporda ayrıca, “Her 2 ayda bir yaklaşık yüzde 6'lık bir ortalama düşüş görüldü. Aşı etkisinin zaman içinde kalıcılığını, rapel doz ihtiyacını ve böyle bir dozun zamanlamasını anlamak için sürekli takip gereklidir" ifadeleri yer aldı.

Tamamı New England Journal of Medicine'de yayınlanan raporlar ile ilgili ABD’li bilim insanları, "Birincil iki dozluk seriden 7 ila 9 ay sonra uygulanan bir BNT162b2 takviye dozunun güvenliği ve antijeni (Bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı molekül seviyesi), üçüncü dozun korumayı uzatabileceğini ve korumanın genişliğini daha da artırabileceğini düşündürmektedir" diye yazdılar.

Rochester Üniversitesi'nden Dr. Ann Falsey liderliğindeki ekip, "Etkinlik 2. dozdan yaklaşık 4 ila 6 ay sonra yüzde 84'e düştü" şeklinde konuştu.