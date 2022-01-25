BioNTech/Pfizer'dan Omicron'a özel aşı

BioNTech/Pfizer, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının "güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini" değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, COVID-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğine işaret etti.

"Klinik çalışmaya 1420 kişilik test grubu katılacak"

Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu çalışma, daha önceki COVID-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası." dedi.

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz COVID-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, 1420 kişilik test grubunun katılacağı duyuruldu.