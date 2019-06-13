Bir anda tüm vücuda yayılabiliyor!

Molluscum contagiosum, kişiden direkt veya bir taşıyıcı (havlu, giysi) ile diğer kişilere aktarılan bulaşıcı bir hastalıktır. Sadece insanlara bulaşır. İki cinsiyeti de eşit düzeyde etkiler. Hastalığın bulaştıktan sonra kuluçka dönemi 2 hafta ile 6 ay arasındadır. Peki, Molluscum contagiosum nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM NEDİR?

Molluscum contagiosum (MC), yaygın ve bulaşıcı bir viral cilt enfeksiyonudur. Deride kabarık, inci benzeri nodüller veya papüllere neden olur. Her yaşta görülebilmesine rağmen en yaygın olarak çocukları etkiler. MC genellikle normalde birkaç ay içinde herhangi bir spesifik tedavi olmadan iyileşen zararsız bir durumdur.

Bununla birlikte, durumun vücuda yayılması yaygındır, bu yüzden durumun tamamen ortadan kalkması 18 ay veya daha fazla sürebilir.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM BELİRTİLERİ

Genellikle, MC’nin tek belirtisi, cilt üzerinde küçük, sert, kabarık papüllerin (lekeler) olmasıdır. Lekeler ağrılı değildir ancak kaşıntılı olabilir.

Noktalar küçük kümeler şeklinde gelişebilir ve vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. En sık koltuk altlarında, dizlerin arkasında veya kasıklarda bulunurlar.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM NEDENLERİ

MC’ye molluscum contagiosum virüsü (MCV) olarak bilinen bir virüs neden olur.

Bu virüs aşağıdaki etkenlerle yayılabilir:

– Yakın doğrudan temas (enfekte bir kişinin cildine dokunmak gibi)

– Kirlenmiş nesnelere dokunmak (havlular, giyecekler ve oyuncaklar gibi)

– Cinsel temas (bu, cinsel ilişkinin yanı sıra yakın fiziksel temasları da içerir)

Virüs bulaşırsa ve cildinizde lekeler belirirse, virüs başka bölgelere de yayılabilir.

MC’li bir kişinin ne kadar bulaşıcı olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, bulaşıcı dönemin son nokta kaybolana kadar devam edebileceği düşünülüyor. MC bir kişiyi birden fazla kez etkileyebilir, ancak bu nadir görülür.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM TEDAVİSİ

Özellikle çocuklarda molluscum contagiosum için rutin tedavi genellikle önerilmemektedir, çünkü:

– Enfeksiyon genellikle kendiliğinden geçer.

– Enfeksiyon normalde lekeler dışında herhangi bir semptoma neden olmaz.

– Enfeksiyon genellikle işe gitmek, yüzmek veya spor yapmak gibi günlük aktivitelere engel teşkil etmez.

– Tedaviler ağrılı olabilir ve cilt çevresinde yaralanmalara veya hasara neden olabilir.

Tedavi genellikle sadece yaşlılar ve yetişkinler için; lekeler özellikle yaygın ve hoş olmayan bir görüntüye neden olduğunda ve yaşam kalitesini etkilediğinde veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için önerilmektedir.

Bu gibi durumlarda, uygulanabilecek tedaviler şunlardır:

– Doğrudan cilde uygulanan sıvılar, jeller veya kremler

– Kriyoterapi gibi küçük prosedürler (lekelerin dondurularak alınması)