Bir bebekten fazlasını doğurdu!



Chelsea Phillips adlı Los Angeleslı bir anne, hamileliğinin 26. haftasında doğum sancısıyla hastaneye koştu. Genel olarak 40 hafta süren gebelik sürecinin çok uzağında gelen doğum sancısıyla panik olan Phillips hastaneye ulaştığında suyu henüz gelmemişti.

Eğer doğum olursa C seviyesinde bir premature olacak olan bebeğin anne karnında daha fazla duramayacağını gören Dr. William Bender, derhal doğum kararı aldı ve Chelsea Phillips doğumhaneye alındı. Ancak doğurduğu “şey” herkesi şok etti!

Chelsea Phillips'in içinden çıkan şey sadece bebeği değil, bebeğin arne karnında nefes almasını ve yaşamasını sağlayan torba olan plasentanın tamamıydı! Tıpta milyonda bir görülen bir durum olan plasentalı doğum, yumurtlamaktan farksızdı! Bebeğin arne karnı dışında bir hazne içerisinde yaşamaya devam etmesini mümkün kılan bu doğum şeklinde, Chelsea'nın bebeği, doktorlar plasentayı yırtana kadar nefes almayı sürdürmüştü! Şubat ayında yaşanan bu doğum olayından sonra bebeğin yaşaması donanımlı bir tıbbi destek sayesinde oldu.



Silas adı verilen ve erkek olan bebeğin, anne karnında yaşamadığı eksik kalan 14 haftası küvözde geçti ve Silas şu anda sağlıklı bir bebek olarak yaşayabiliyor. Olayı canlı canlı izleyen Doktor Binder, yaşananları şöyle anlatıyor;

“Her şey ağır çekim bir bilim kurgu filmi gibiydi. Sanırım ilk 10 saniye ne yaptığımı bilmez bir şekilde plasentaya bakıyordum. Sonrasında kendimize geldik ve torbayı delip Silas'ın nefes almasını sağlamaya çalıştık. Klişe bir laf olacak ama bizim o anlarda tam anlamıyla nefesimiz kesildi. Kariyerimin en garip 10 saniyesini yaşadığımı söyleyebilirim.”

Silas bir süre daha evde gözetim altında tutulacak çünkü doktorlar bu şekilde bir doğum sonrasında Silas'ın anne karnı dışında geçirdiği 3 ay boyunca nasıl bir fiziksel gelişim sergilediğini yakından takip etmek istiyorlar.

Chelsea Phillips'in mucize çocuğu şimdi doğumundan sonra 7 aylık bir bebek olarak sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ama normal standartlara göre o aslında daha 4 aylık! Silas ABD'nin mucize bebekler listesinde uzun bir süre ilk sırada yer almaya devam edecek gibi.