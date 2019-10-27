Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Zerdeçal, lezzetli bir baharat olarak tüketilmesine rağmen, geleneksel olarak Ayurveda ve Çin tıbbında da iltihaplı durumları, cilt hastalıklarını, yaraları, sindirim rahatsızlıklarını ve karaciğer koşullarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Şimdi, zerdeçalın sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Zerdeçalın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçalın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Yüksek kolesterolü düşürür

Araştırmalar zerdeçalın 3 ay boyunca günde iki kez kullanmanın, yüksek kolesterolü olan kilolu kişilerde toplam kolesterol , düşük yoğunluklu lipoprotein LDL (kötü) kolesterolü ve trigliseritleri azalttığını göstermektedir.

İltihabı azaltır

Enflamasyon vücudunuzun yaralanmaya karşı doğal tepkisidir. Vücudunuzun bir kısmı yaralandığında, kan damarları genişler ve bölgeye daha fazla kan akışı sağlar. Bu, iltihaplı dokuyu kabarık ve kırmızı yapan şeydir. Zerdeçal kurkumin bakımından zengin olduğu için, doku iltihabına neden olan enzimleri bloke ederek iltihabı azaltabilir.

Cilt bakımı

Zerdeçal dünyanın birçok yerinde bir güzellik ürünü olarak kullanılmıştır. Akne, rozasea ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir.

Güçlü kemikler

Zerdeçalın yedi gramı, günlük olarak tavsiye edilen manganez alımının% 25’inden fazlasını sağlayabilir; bu, güçlü kemikler ve beyin fonksiyonlarını destekleyen bir mineraldir . Zerdeçal, aynı zamanda iyi bir demir, lif, potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır.

Antioksidanlar sağlar

Antioksidanlar sağlığınız için inanılmaz derecede önemlidir. Bu savunma sistemi vücutta serbest radikaldenilen ve hücre zarlarına zarar veren ve hatta hücre ölümüne ve birçok kanser türüne neden olan molekülleri bulmak ve ortadan kaldırmak için çalışır. Zerdeçal, serbest radikallerin yaratabileceği olası zararların bir kısmını azaltmaya veya hatta önlemeye yardımcı olabilecek zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Beyin işlevini geliştirir

Yapılan bir araştırmada; zerdeçal, beyinde kök hücre büyümesini teşvik eden başka bir bileşik olan, aromatik-turmeron içerdiğini göstermiştir. Bunun hem mekansal hem de mekansal olmayan belleği geliştirdiğine ve nörolojik hastalıklarda rejenerasyonu desteklediğine inanılır.

Kronik hastalık riski azaltmaya yardımcı olur

Zerdeçalda bulunan anahtar madde kurkumin, Alzheimer ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok hastalık, bozukluk ve diğer sağlık sorunları için önleyici tedavi olarak kullanılabilir.

Bir araştırmaya göre de zerdeçal, ateroskleroz veya kalp hastalığına yol açabilen arterlerdeki, plak birikimi azaltabilir.

Obeziteye karşı savaşır

Zerdeçal, yağ hücrelerinin çoğalmasına engel olabilmektedir. Araştırmalar, kürküminin içindeki iltihap önleyici özelliklerin, obezitenin iltihap sürecini ortadan kaldırmada etkili olduğunu, dolayısıyla obezite ve obezitenin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu göstermiştir.

ZERDEÇALDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 G ZERDEÇALDA AŞAĞIDAKİLER BULUNUR:

Kalori: 354 kcal

Karbonhidrat: 64.9 g

Protein: 7.83 g

Lif: 21.2 g

Toplam şeker: 3.21 g

Kalsiyum: 183 mg

Demir: 41.4 mg

Magnezyum: 13.0 mg

Fosfor: 18.1 mg

Potasyum: 2525 mg

Sodyum: 38 mg

Toplam yağ: 9.88 g

Doymuş yağ: 3.12 g

Trans yağ: 0 g

Doymamış yağ: 2.18 g

Tekli doymamış yağ: 1.66 g

Kolesterol: 0 mg

A vitamini: 0 IU

C vitamini: 25.9 mg