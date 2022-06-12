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BM'den uyarı! "Başka salgınlar da yolda"

Birleşmiş Milletler (BM), kızamık vakalarının bu yıl Covid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık yüzde 80 arttığını duyurdu. Hastalığın yükselişinin başka hastalıkların salgınlarının muhtemel olduğunu gösterdiği konusunda uyarıda bulunuldu. BM'nin çocuk ajansı Unicef ​​ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Corona virüs pandemisinin dünya çapında Covid-19 dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattığını ve 200 milyonu aşkın insanın tehlikede olduğunu aktardı.

12 Haziran 2022 Pazar 20:35
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BM'den uyarı! "Başka salgınlar da yolda"
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Kızamık, çoğunlukla çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu hastalığa deniliyor. En ciddi komplikasyonlar körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarını içeriyor. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, kızamığın yayılmasını önlemenin en iyi yolunu oluşturuyor. 

SON BİR YILDA 21 BÜYÜK KIZAMIK SALGINI YAŞANDI

BM ajanslarından alınan yeni verilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası kaydedildi. Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.

"UYARI OLARAK GÖRÜLMELİ"

Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, AFP’ye kızamığın "aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık" olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Gregory, “Kızamık,  bağışıklama sistemindeki bu zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor. Özellikle en kırılgan, sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, bu salgınların yanı sıra hala Covid'-19’un etkileriyle başa çıkmaya çalıştıkları ülkeler için endişeliyiz” dedi.

UKRAYNA ENDİŞESİ

Diğer taraftan BM verilerine göre, son 12 ayda açık ara en fazla kızamık vakası kaydedilen ülkeler Somali, Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya oldu. Tüm bu ülkelerde  savaş ve çatışmaların yaşandığı biliniyor. Bu nedenle, 2017-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yüksek kızamık oranını kaydettikten sonra Ukrayna'daki savaşın ülkede salgın hastalıkları  yeniden canlanmayı tetikleyebileceğine dair korkular bulunuyor.

Gregory, savaş başladığından beri Ukrayna'da herhangi bir hastalığı takip etmenin çok zor olduğunu bildirdi.

203 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE

Öte yandan, BM kurumları, pandeminin başlangıcında ertelenen 43 ülkede 57 aşı kampanyasının hala tamamlanmadığını ve bu durumdan çoğu çocuk olmak üzere 203 milyon insanı etkilediğini söyledi.

Covid-19 pandemisi  ayrıca sağlık tesisleri üzerinde baskı oluşturmaya ve personel ve dikkati uzun süredir devam eden ölümcül hastalıklar için aşılamadan uzaklaştırmaya devam ediyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesintilerin bağışıklama hizmetlerindeki etkisi önümüzdeki on yıllar boyunca hissedilecek. Artık herkesin bu hayat kurtaran aşılara erişebilmesi için gerekli aşıları tekrar rayına oturtma ve yakalama kampanyaları başlatma zamanıdır" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMCovid19
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