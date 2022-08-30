Böbrek kistlerinin işaretleri

Böbrek kistleri, bir veya iki böbrekte oluşabilen sıvı dolu keselerdir. Tek bir kist veya birden fazla kist oluşması mümkündür, tipik olarak yuvarlak veya oval şekilde oluşurlar. Boyut, bir bezelye büyüklüğünden bir golf topu büyüklüğüne kadar değişebilir.

Basit böbrek kistleri, genetik bir hastalık olan polikistik böbrek hastalığında olduğu gibi organın büyümesine neden olmadığı, yapısını değiştirmediği ve bu nedenle böbrek fonksiyonunu etkilemediği için genellikle zararsızdır.

10 kişiden 1'inin bir veya daha fazla kistten etklendiği tahmin edilmektedir, ancak kist oluşumunu açıklayabilecek nedenler henüz net değildir.

Böbrek kistlerinin oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet (erkeklerde daha fazla görülür), böbrek fonksiyon bozukluğu ve yüksek tansiyon bulunur.



Böbrek kistlerini gösteren 5 belirti

Böbrek kistleri genellikle herhangi bir belirti veya şikayete neden olmazlar ve genellikle farklı muayenelerde görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen fark edilirler.

Ancak kistler önemli derecede büyürse, şu belirtilere neden olabilir:

- Çevreleyen kemiklere veya organlara baskı yaparak sırtta veya karında ağrı veya rahatsızlık,

- Üreterler yoluyla böbrekler veya idrar yoluyla kan akışını bloke etmek (üretilen idrarı mesaneye ileten kanallar),

- Ateş, böbrek ağrısı,

- İdrarda kan,

- Tansiyon seviyelerinde artış.

Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde, özellikle yıllardır devam eden diyaliz durumunda çoklu kistlere sık rastlanır. Bir kistin çapı 5-6 cm'den daha fazla olduğunda belirtilere neden olma riski daha yüksektir.



Böbrek sağlığı için en iyi 10 besin

Böbreklerin sağlığına ve dolayısıyla kistleri önlemeye yardımcı olan faktörlerden biri beslenmedir. Böbrekleri güçlendirmeye ve sağlıklı tutmaya yardımcı olan birçok farklı besin vardır.

Genel olarak hayvansal proteinlerin ve tuzun az olduğu ve doğru miktarda su içeren bir diyete geçilmelidir.

İşte böbrekler için en iyi 10 besin.

Pancar

Pancar, potasyum açısından zengin, idrar söktürücü ve detoks etkili özelliklere sahiptir. Pancar suyu içebilir veya pancarı tek başına yiyebilirsiniz.

Yaban mersini

Yaban mersini, böbrekleri detoks edici ve mesaneyi temizleyen bir etkiye sahiptir, bakteri gelişimini engellediği için enfeksiyonlara karşı korur. Ayrıca kızılcık da yaban mersinine benze etkiler gösterir. Yaban mersinini meyve salatalarına ekleyebilir veya tercihen aç karnına kızılcık suyu içebilirsiniz.

Kereviz

Kereviz idrar söktürücü özelliklere sahiptir, ayrıca karaciğer ve solunum yolları üzerinde de arındırıcı etkisi vardır. Böbrek taşları ve karaciğer yetmezliği durumunda faydalıdır.

Soğan

Soğan, güçlü bir antibakteriyel ve idrar söktürücüdür. Ayrıca ürik asidin yok edilmesini sağladığı için böbrek sağlığına iyi gelir.

Kiraz

Kirazlar su tutulmasını önler, idrar söktürücüdür, toksinlerin yok edilmesini destekler. Ayrıca taş oluşturma riski olan oksalatları düşüktür, böbreklerin iyi çalışmasını sağlarlar.

Çilek

Çilek, hem kalp hem de böbrek sağlığını koruyan iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Kum veya böbrek taşı varlığında faydalıdır.

Arpa

Arpa, vücudun atıkları ortadan kaldırmasına ve böbreklerin işini hafifletmesine yardımcı olan arındırıcı etkiye sahiptir. Böbrekler için faydalı etkileri pişirme suyuna kadar uzanır.

Ananas

Ananas, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan ve böbrek taşı riskini azaltan C vitamini, potasyum ve bromelain açısından zengindir.

Turp

Turp, C vitamini, B vitaminleri, demir ve kükürt bakımından zengindir. Arındırıcı etkileri vardır. Turp suyunu ananas suyuyla karıştırıp (2:1 oranında) bir ay boyunca alarak detoks etkisi elde edebilirsiniz. Bağırsak mukoza zarlarında şişkinliğe ve tahrişe neden olabileceklerini unutmayın.

Salatalık

Salatalık birçok vitamin ve bir o kadar da mineral içerir. Salatalık su ve potasyum açısından zengindir, bu nedenle vücudun sulu kalması ve dolayısıyla böbrek ve mesane sağlığı için mükemmel bir yardımcıdır. Düzenli tüketimi su tutulmasını önlemeye yardımcı olur. Salatalık böbrek taşı oluşumunu engeller ve düşük miktarda sodyum ve yüksek oranda potasyum sayesinde tansiyon seviyelerini dengeler.