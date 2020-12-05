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Böbrek rahatsızlığı olanlar corona virüsü daha ağır geçiriyor

ABD’li araştırma şirketi Geisinger’in yaptığı araştırmada, böbrek hastalarının covid-19 ile mücadelede daha zayıf oldukları ortaya çıktı. Yaklaşık 13 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerin corona virüs ile mücadelede hastaneye yatış oranlarının 11 kat daha fazla olduğu belirtildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:46
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Böbrek rahatsızlığı olanlar corona virüsü daha ağır geçiriyor

Corona virüsün ortaya çıktığı tarihten bu yana 65 milyondan fazla kişi virüs ile mücadele etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 10 aydır mücadele edilen corona virüs ile ilgili birçok yeni araştırma da su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

ABD’de yapılan araştırmaya göre, corona virüs teşhisi konulan kişilerin sağlık kayıtları analiz edildiğinde kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerin corona virüsü daha ağır geçirdikleri ortaya çıktı.

13 BİN KİŞİ İNCELENDİ

7 Mart ile 19 Mayıs tarihleri arasında corona virüs testi yapılan 13 bin kişi arasında yapılan inceleyeme göre, bin 604 kişinin corona virüs testinin pozitif olduğu, 354’ünün ise hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten ekip, böbrek, kardiyovasküler, solunum ve metabolik durumlar dahil olmak üzere belirli klinik durumlar ile corona virüs nedeniyle hastaneye yatış arasındaki ilişki için kayıtları analiz etti.

11 KAT DAHA FAZLA

Yapılan analiz sonrasında bin 604 kişinin arasından 354’ü hastaneye yatıldığı, hastaneye yatırılan grubun içerisindekilerin böbrek rahatsızlığı olanların sayısının olmayanlara göre 11 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Plos One dergisinde yayınlanan makalede yazı yayınlayan Geisinger's Böbrek Sağlığı Araştırma Enstitüsü direktörü Alex Chang, ” Önceki çalışmalar, diyabet, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı dahil, corona virüs  ile ilişkili hastaneye yatış riskinin artmasıyla ilişkili çeşitli sağlık koşullarını tanımlamıştır. Burada önemli olan, böbrek hastalığına bağlı riskin büyüklüğü” şeklinde konuştu.

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