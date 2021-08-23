Bora Altıntaş ‘Simple Session’da finale kalan ilk Türk BMX sporcusu olarak tarihe geçti

Ülke BMX Street Sporcularından Bora Altıntaş, Ukrayna’daki Double Triple BMX Park Street Dünya Şampiyonası’nın ardından Estonya’da katıldığı “Simple Session”da da finallere kalma başarısı gösterdi.

Başkent Tallin’de 2 gün süren organizasyonda yine dünya yıldızlarıyla birlikte yarışan Bora Altıntaş ‘Dünya’nın en büyük organizasyonu’ olarak gösterilen Simple Session’da finale kalan ilk Türk BMX sporcusu olarak tarihe geçti.

Finallerde 15 en iyi yarışmacıyla mücadele eden sporcu hedefi olan ilk 3’ü kaçırsa da “Derece alamadım ama dünyanın en büyük yarışmasında finale kalmak çok önemliydi” diye konuştu.

Organizasyonu BRT Spor’a değerlendiren Bora Altıntaş, “Duygularım tarifsiz. Önce Ukrayna Kiev sonra Tallin’de Dünyanın en büyük yarışması Simple Session’da finale adını yazdıran ilk Türk sporcu olmak beni çok mutlu etti. Finale kadar geldik artık podyum için savaşma vakti. Aileme, arkadaşlarıma yanımda olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.