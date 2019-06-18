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'Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırma ebeveynleri boşanan çocukların diğer çocuklara kıyasla kilo almaya daha çok meyilli olduklarını ortaya koydu.

18 Haziran 2019 Salı 11:14
'Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor'

London School of Economics'in (LSE) araştırmasına göre ebeveynleri boşanan özellikle 6 yaşın altındaki çocuklar, daha fazla kilo alıyor.

Sonuçları Demography dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2000 ile 2002 yılları arasında İngiltere'de doğan 7574 çocuğun verileri incelendi. Çocukların sırasıyla 9 aylık; 3, 5, 7, 11 ve 14 yaşlarındaki verilerine bakıldı.

Çocukların boylarına, ağırlıklarına, yaşlarına ve cinsiyetlerine bakılarak vücut kitle endeksleri hesaplandı.

Çalışma sadece çocukların biyolojik anne-babasının ayrılmasının sonuçlarına odaklanıyor. Daha sonra birleşen ailelerin çocukları analizin içinde yer almadı.

'36 ay içinde çocuklar obez olabiliyor'

Araştırmada çocukların ebeveynlerinin boşandığı 24 ay içinde, anne-babası birlikte olan çocuklara kıyasla daha fazla kilo aldıkları belirlendi.

Anne babası ayrılmış çocukların, boşanmadan sonraki 36 ay içinde çok kilolu ya da obez olmaları olasılığının da arttığı tespit edildi.

Araştırma ebeveynlerin ayrılmasını "uzun vadede sonuçları olan bir süreç" olarak tanımlıyor.

Bilim insanları çalışmanın odağının 11 yaşındaki çocuklarda durduğu için verilerin çocukların zaman içindeki kilo alımlarını kapsamadığına işaret ediyor.

Uzmanlar ayrılmanın hemen ardından çocukların kilo almasını önleme çabalarının başlaması ve parçalanan aileler için daha iyi sağlık desteği verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boşanmaçocuk
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