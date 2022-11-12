Böylesini ne duydunuz ne gördünüz!

Soğan, içeriğindeki güçlü antioksidan sayesinde çok güçlü tedavi edici özelliği vardır. Yüzyıllardır neredeyse her ülkede farklı hastalıklara çare olarak kullanılan soğan, aynı zamanda yemeklerin de favori malzemesi. Hastalıkları tedavi edici özelliği olan mor soğanı sütle karıştırdığınızda ise olacaklara inanamayacaksınız.

MOR SOĞAN VE SÜT KARIŞIMI

Mor soğan ve süt karışımını şimdiye kadar duymamış olabilirsiniz. Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan soğan, sütle bir araya gelince mucizevi faydalar sağlayabiliyor. Soğan iltihapları kurutmada çok başarılıdır. Özellikle mor soğan anti oksidan açısından en zengin olanıdır. Soğanı sütle karıştırıp tükettiğinizde birçok hastalığı tedavi edebilirsiniz.

MOR SOĞAN İLE SÜT KARIŞIMININ İNANILMAZ FAYDALARI

Safra kesesi rahatsızlığı bulunanlar bu küre mutlaka bir şans vermeli. Bu kür safra kesesi salgısını arttırır ve safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler.

Mor Soğan suyu kalbi güçlendirmektedir, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önler.

Mor soğan içerdiği bileşikler sayesinde kan oranını dengeleyerek andaki faydalı hücrelerin oranını artırır.

Mor soğanı sütle karıştırıp tükettiğinizde vücutta diğer besinlerden dolayı biriken iltihabı temizler

Mor soğan ve süt karışımı yüksek tansiyonu düşürür

Şeker hastalığına karşı etkilidir

Arının soktuğu yere sürdüğünüzde ağrıyı alır ve şişmesini önler

Tendürdiyot görevi olan mor soğan suyu yanık ve yaraların mikrop kapmasını önler.

Mide kanaması ve karın sancılarına karşı mor soğan süt karışımı çok etkili bir yöntemdir. Mor soğanı ince ince doğrayın ve sütün içinde kaynatın. Bu sütü için ve dibinde kalan soğanları da yiyin

Soğanın düzenli kullanımının prostat kanseri riskini azalttığı söylenmektedir

Şiddetli burun kanamaları esnasında mor soğanı ikiye bölün ve koklayın. Bu uygulama kanamayı kesmede yardımcı olacaktır.

Ayak ve el tırnaklarınız çabuk kırılıyor ise tırnaklarınızı mor soğan suyu ile ovun

Mide ve göğüs kanseri riskini azalttığı söylenmektedir

Larenjit (boğaz iltihabı), sesi güzelleştirme, sinirsel rahatsızlıklar, öksürük, bronşit ve boğaz ağrılarının tedavisi için mor soğan suyunu balla karıştırıp yemelisiniz. Bu karışımdan günde 3 yemek kaşığı yiyin

Soğanın içerisinde kanser, kalp rahatsızlıkları ve hatta Alzheimer´a iyi geldiği söylenen antioksidanlar bulunur.

Soğan yumrusunu oluşturan yaprakları haşlayıp çıbanın üzerine koyun. Çıbanı olgunlaştırmak için etkili bir yöntemdir.

Böbrek ve safra kesesindeki taşları kuma döndürerek acı çekmeden idrar yolu ile vücuttan atar. Bunun için bir mor soğanı kaynatın ve sabahları aç karna içiniz.

Aynı orandaki soğan suyu ve elma sirkesi karıştırılarak oluşan tonik günde 2 defa cilde sürüldüğünde koyu renkli bölgelere iyi geldiği söylenmektedir. Bu ikili ciltteki pH dengesini sağlayarak renk farklılığına karşı etkilidir.

Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı soğan suyu içmek etkili bir yöntemdir. Günde 3 kez yemekten önce 1 yemek kaşığı soğan suyu için. (Karar)