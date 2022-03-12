Boyun ağrısı baş dönmesine neden olur mu?

Merhaba sevgili okurlar… Bu gün sizlere boyun ağrısının nedenlerinden ve baş dönmesiyle olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum…

Boyun ağrısı toplumumuzda sık gözlenen bir şikayettir. Bir çok nedene bağlı gelişebilirken , bir kısmı bilgisayar ekranına bakma, telefon ile fazla vakit geçirme gibi duruş bozukluklarına bağlıyken ; bazıları ise altta yatan farklı bir tıbbi rahatsızlık sonrası gelişmektedir.

Boyun ağrısına neden olan boyun fıtığı, kas spazmı veya miyofasiyal ağrı sendromu gibi sorunların başlıca iki şekilde baş dönmesi yapabileceği düşünülmektedir.

Bunlardan birincisi boyundaki pozisyon hissi bozulursa kişi dengesini sağlamakta zorlanabilir. İkinci neden ise kas spazmı veya boyun kireçlenmesi (servikal spondiloz) gibi bir nedenle boyun damarları sıkışırsa beynin dengeyi sağlayan kısımları etkilenebilir ve baş dönmesi hissi oluşabilir.

Ancak baş dönmesi ve boyun problemleri arasındaki ilişki henüz tam olarak anlaşılabilmiş bir konu değildir. Baş dönmesinin kesin olarak boyundan kaynaklandığını gösteren bir test yoktur.

Genel olarak boyun ağrısı ve baş dönmesi yapan nedenleri sıralayacak olursak ;

Whiplash yaralanması: Genelde otomobil kazalarında başın öne arkaya hızlı hareketine bağlı oluşan bir boyun yaralanması tipidir. Boyun ağrısı ile beraber baş dönmesi şikayeti de görülebilir.

Boyun kireçlenmesi (servikal spondiloz): Omur kemiklerinin köşelerinde büyüme ve ligament denilen bağ dokuda kalınlaşma ile karakterizedir. Boyun ağrısı, tutukluk, baş ağrısı, baş dönmesi yapabilir.



Vertebrobaziler yetmezlik: Boyundan çıkıp beyin arka kısmını besleyen damarlardaki daralma, incelme, dolaşım bozukluğu baş dönmesi yapabilir. Boyun ağrısı da görülebilir.

Miyofasiyal ağrı sendromu: Kas ve kası saran bağ dokudaki ağrıya hassas noktalar ve gergin bantların yol açtığı bir sorundur. Kronik ağrı ve tutukluk yanında hastaların üçte biri baş dönmesi şikayeti de bildirmektedir.



Boyun fıtığı: Omur kemikleri arasında şok emici ve harekete izin verici özellikteki disk yapıları yıpranma sonucu bulundukları bölgenin dışına taşabilir. Buna boyun fıtığı denilir. Sinir köklerinin sıkışması ile boyun tutukluğu, kola yayılan ağrı gibi belirtiler oluşabilir. Hastaların bir kısmında baş dönmesi de olabilir.



Nasıl Tedavi Edilir?

Baş dönmesinin boyun kaynaklı olduğu sonucuna varılırsa esas hastalığa göre tedavi verilir.

Ağrı kesiciler: ağrı kesici ilaçlar ya da kas gevşetici maddeler ya da trisiklik antidepresanlar tedavi için kullanılabilir.

Fizik Tedavi: Fizyoterapistler size doğru duruş ve boyun güçlendirme egzersizlerini öğretebilir ve ağrınızı hafifletmek ve tekrarı önlemek için ısı, buz, elektrik stimülasyonu ve diğer tedavileri kullanabilir.

Kısa süreli immobilizasyon: Boynunuzu destekleyen yumuşak bir boyunluk, boynunuzdaki yapılara baskıyı azaltarak ağrının giderilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir seferde üç saatten fazla veya bir-iki haftadan uzun bir süre boyunca kullanılmamalıdır.

Steroid enjeksiyonları: Doktorunuz, sinir kökleri yakınında, servikal omurganın kemiklerindeki küçük faset eklemlerine veya boynunuzdaki kaslara, ağrıyı gidermek için kortikosteroid ilaçlar enjekte edebilir.

Ameliyat: Boyun ağrısı için nadiren ihtiyaç duyulan cerrahi, sinir kökünü veya omurilik sıkışmasını azaltmak için bir seçenek olabilir.

Sağlıklı günler dilerim..

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel