Bozanın inanılmaz faydaları!

Boza çoğunlukla kışın tüketilen bir içecek olarak bilinmektedir. Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan bozanın birçok çok faydası bulunmaktadır.

Bozanın faydalarını duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Farklı rahatsızlıklara iyi gelen bozanın saymakla bitmeyen faydalarını sizler için derledik.

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde hastalıklar arttı ve bağışıklık sistemleri güçsüz kalmaya başladı. Peki boza tüketerek nasıl şifa bulabiliriz? İşte bozanın bilinmeyen faydaları...

Sindirimi kolaylaştırır

Boza içerisinde bulunan aktif mayalar ve laktik asit yardımıyla sindirim sistemini rahatlatır. Fakat fazla tüketilmesi durumunda gaz ve ishal gibi sorunlara yol açabilir.

Bağışıklığı güçlendirir

Antioksidanlar bakımında oldukça zengin bir besin olan boza bağışıklık sisteminin güçlenmesine olanak sağlar. Boza bağırsak florasını dengeleyerek bağışıklığı güçlendirir. Bu sayede soğuk algınlığı ve kanserden korunmaya destek olur.

Anne sütünü artırır

Boza emziren annelerde artan enerji ve sıvı ihtiyacını karşılayarak süt yapımını artırma özelliğine sahiptir.

Çocuklarda büyümeye yardımcı olur

Boza çocuklarda büyüme için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Artan enerji ihtiyacı ile birlikte metabolizmadaki süreçleri yönetmek için vitamin gereksinimleri de artar. B vitaminleri karbonhidrat metabolizmasında yer almakla beraber, hafızayı güçlendirir odaklanmayı kolaylaştırır.

Enerji verir

Özellikle uzun süreler spor antrenmanı yapan sporcuların enerji ihtiyaçlarını karşılar. B grubu vitaminleri, karbonhidratların yakılıp enerji açığa çıkmasını sağlar ve sinir sistemini korur. Probiyotik olmasıyla da sporcuların bağışıklık sistemine destek olur.

Depresyonu önlemeye yardımcı olur

Bozanın sinir sistemi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu biliniyor. B grubu vitaminleri bakımından zengin olan boza duygu durumu üzerinde etkilidir. Boza anksiyetenin önlenmesinde de oldukça etkilidir.