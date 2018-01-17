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Brokoli kanser tedavisinde kullanılabilir

Bilim insanları, brokolinin kolorektal (kalın bağırsak) kanserin tedavisinde kullanılabileceğini bildirdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:32
Brokoli kanser tedavisinde kullanılabilir
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Brokolide bulunan kanser karşıtı probiyotikler üzerinde mühendislik çalışması yapıldı. Bu probiyotiklerin, kanser gelişimini engellediği ve kolorektal kanser hücrelerinin geri çekilmesini teşvik ettiği gözlendi

Yonhap ajansının haberine göre, Singapur Ulusal Üniversitesinden bir grup bilim insanı, brokolide bulunan kanser karşıtı probiyotikler üzerinde mühendislik çalışması yaptı. 

Chang Matthew Wook liderliğindeki araştırmada, işlenen probiyotiklerin, kanser gelişimini engellediği ve kolorektal kanser hücrelerinin geri çekilmesini teşvik ettiği keşfedildi. 

İşlem sırasında probiyotiklerin içine küçük bir organik molekül olan mirosinaz enziminin yerleştirildiği, kanser önleyici maddeler glukozinolatlarla eşleşen bu probiyotiklerin, laboratuvar ortamında fare ve insan kalın bağırsak kanseri hücre dizilerinin çoğalmasını yüzde 95 oranında engellediği gözlendi. 

Araştırmanın ayrıntıları "Nature Biomedical Engineering" dergisinde yayımlandı.

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