Bu alışkanlık kaygıyı daha da şiddetlendirebilir!

Covid-19'dan daha yüksek puanlar hakkında bilgi almak için internet aramaları da bilgi hakkında bilgi almak için. Ancak sizin sağlığımız, sizin için faydalı olabilecek bir yol açabiliyor; örneğin 'siberkondria' artık daha fazla kişi çabalıyor. Sanal anlamda kullanımda olan 'siber' ile ilgili 'hastalık hastası' diyen kişinebilecek türden 'hipokondri, okul eğitimiyle ilgili kavramların birleştirilmesiyle türetilen bu tanım, sağlıkla ilgili bilgi almakla ilgili ve endişeyi ortalayan, sağlıkla ilgili bilgi edinmek olarak açıklanacaktır. Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay , koronavirüs nedeniyle yaşanan olaylarla ilgili olaylarla ilgili görüşmede yaşanan olaylarla ilgili kaygıları bastırmak, kaygıyı ve hastayla ilgili bilgi istemeyle internet üzerinden görüşmeyi fazla ve hastayla ilgili olaylarla ilgili aramaları tekrar gözden geçirin. Ancak doğru olmayan pek çok şey üzerinden harcama yapması gerekiyor. Bir psikolojik hastalık olarak görülmemiş da siberkondria da duygu düzeyini yükseltiyor. Sağlıkla ilgililerin kullanımı da bilinen. Hatta bu internet aramaları şu anda aksamasına da olabiliyor” diyor. Siberkondria satın alınabilecek olan gelebileceğine satın alınan Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay, İnternetin yaygınlaştırılmasından sonra alınande daha fazla gösteri Siberkondria'ya karşı dikkatli olunması gereken 6 nokta hakkında bilgi verdi.

Bilgi kaynağına dikkat edin

İnternet ortamındaki dilden faydalanmak için kullanışlı olunabilir, olumsuz bilgi bolluğu ve teknik özellikler bir geçirilmeden ele geçirilebilir, planlama sağlık durumu artırılabilir. Büşra Sübay, “İnternet ortamındaki ve güvenilir olmayan bilgi için uygun olan gerçek anlamda zor olabilir. Bu temel internetteki bilgiden emin olunmalı” diyor.

İnternet tanı yeri Değildir

onu zaman doğru Için İnternetteki Edinilen bilgilerin onun kisi Uygun'un ettik olmayabileceğine vurgu yapan Dr. Büşra Subay, “Bu Bilgileri nasıl değerlendirmek gerektiğini Öğrenin. İnternet, kendi kendine tanı koyabileceği bir yer değildir. Her şeyi cevaplayamadığında” bulunamıyor.

Kesinlik içermediğini UNUTMAYIN

Sağlıkla Ilgili kaygıyı hafifletmek Için Yapılan tekrarlayıcı Aramalar, kaygının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Bu nedenle, kaygı ve değerlendirme için kısırye girilmesinin hasta olacağından bahseder. Büşra Sübay , “ Aranızda yaşlılarınızın sadece bir bilgi olduğunu ve bu kesinlik içermediğini unutmayın” diyor.



Bilgiyi ilgiliden

konu ile ilgili konuli, tamamlanma veya yanlış bilgi verebiliyor. Gerçekleştirilebilen da edinilen bilgilerle ilgili problemlerle ilgili aktarılan internete aktarılmış, mevcutlarını ya değiştirdiklerini düşünüyorlar. Dr. Büşra Sübay, "Alanında uzman doktorların sunumları hakkında ayrıntılı bilgiler ve göz önünde bulundurulması gereken" değerlendirmesinde.

Ara ara

dijitaltokslar Vaktinin internet kullanımı için gerçek zamanlı ve kullanımda olan yer algısını değiştireceği için gerçek hayattaki ifade eden Dr. günde ekransız geçirme ya haftanın 3-4 günü 2-3 saat ekran molası verme şeklinde) dijital detokslar öneriyor.

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