Bu belirtiler büyük tehlikenin işareti olabilir

Karaciğer, hem genişleyebilen hem de kendini yenileme özelliği bulunan birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Oldukça önemli bir organ olan karaciğer sağlığının bozulması çeşitli problemlere yol açmaktadır. Siroz, karaciğer yağlanması, karaciğer kanseri gibi çok tehlikeli hastalıklar bulunur. Bu hastalıkların belirtilerini önceden fark edip önlem almak hayati önem taşımaktadır. Karaciğer yağlanması ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Bu basit hastalık tedavi edilmezse siroz ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Kiropraktör ve sağlık eğitimcisi Dr Eric Berg'e göre, ayaklarınızda bulunan belirtiler karaciğer sorunlarına dair uyarı işaretleri şunları içerebilir:

Ayağın kaşınması (Genellikle tabanının)

Ayağın dibinde ağrı veya iltihaplanma

Sıcak ayaklar

Kokulu ayak

Oyuk ödem - şişmiş deride diş gibi görünen

Ayak tırnağı mantarı

Beyaz tırnak yatağı

KARACİĞER HASTALIKLARININ DİĞER YAYGIN BELİRTİLERİ

Sarılık

Karın ağrısı ve şişliği

Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem

Kaşıntı

Koyu renkte idrar

Soluk renkte dışkı

İshal ve hazımsızlık

Dışkıda kan

Kronik yorgunluk

Mide bulantısı

Kusma

Ateş

İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı

Çürük ve morarma

Uyku bozuklukları

Bu rahatsızlıklardan birkaçını uzun süredir görüyorsanız karaciğer sağlığınız için doktora başvurmanız gerekmektedir. Erken alınan önlem ile karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.

KARACİĞER HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN BESLENME