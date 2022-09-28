Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
banner107

Bu belirtiler büyük tehlikenin işareti olabilir

Hastalıklar sağlığımız için büyük tehlike oluşturuyor. Bazı hastalıklar sinsice ilerlerken bazıları ise çeşitli belirtiler göstererek uyarı sağlıyor. Ayakta görünen çeşitli rahatsızlıklar karaciğer sağlığı hakkında önceden uyarı veriyor. Uzmanlar geçmeyen ayak problemleri hakkında bilinçli olmanız gerektiğini belirtiyor.

28 Eylül 2022 Çarşamba 15:13
61 Okunma
Bu belirtiler büyük tehlikenin işareti olabilir



Karaciğer, hem genişleyebilen hem de kendini yenileme özelliği bulunan birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Oldukça önemli bir organ olan karaciğer sağlığının bozulması çeşitli problemlere yol açmaktadır. Siroz, karaciğer yağlanması, karaciğer kanseri gibi çok tehlikeli hastalıklar bulunur. Bu hastalıkların belirtilerini önceden fark edip önlem almak hayati önem taşımaktadır. Karaciğer yağlanması ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Bu basit hastalık tedavi edilmezse siroz ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Kiropraktör ve sağlık eğitimcisi Dr Eric Berg'e göre, ayaklarınızda bulunan belirtiler karaciğer sorunlarına dair uyarı işaretleri şunları içerebilir:

  • Ayağın kaşınması (Genellikle tabanının)
  • Ayağın dibinde ağrı veya iltihaplanma
  • Sıcak ayaklar
  • Kokulu ayak
  • Oyuk ödem - şişmiş deride diş gibi görünen
  • Ayak tırnağı mantarı
  • Beyaz tırnak yatağı

KARACİĞER HASTALIKLARININ DİĞER YAYGIN BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-09-28 134630

  • Sarılık
  • Karın ağrısı ve şişliği
  • Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem
  • Kaşıntı
  • Koyu renkte idrar
  • Soluk renkte dışkı
  • İshal ve hazımsızlık
  • Dışkıda kan
  • Kronik yorgunluk
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Ateş
  • İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı
  • Çürük ve morarma
  • Uyku bozuklukları

Bu rahatsızlıklardan birkaçını uzun süredir görüyorsanız karaciğer sağlığınız için doktora başvurmanız gerekmektedir. Erken alınan önlem ile karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.

KARACİĞER HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN BESLENME

Ekran görüntüsü 2022-09-28 134503

  • Hareketli bir yaşam stiline sahip olmak genel vücut sağlığı için olduğu gibi karaciğer sağlığı için de önemlidir. Kişinin kilosuna ve yaşına uygun egzersiz programı oluşturulmalıdır. Kişinin ideal kilosuna yaklaşması fazla kilosu varsa kilo vermesi önemlidir.
  • Doymuş ve trans yağ alımı sınırlandırılmalıdır. Bitkisel yağlar doymamış yağlardır. Bitki ağırlıklı bir diyet hem karaciğer sağlığı hem de kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Hayvansal yağlar, kırmızı et, kümes hayvanlarının eti karaciğer yağlanması olan hastalarda sınırlandırılır. Zeytinyağıyla yapılmış yemekler, önerilen porsiyonlarda sebze ve meyve ile mevsiminde balık tüketilebilir.
  • İşlenmiş ve paketli ürünlerden, rafine şekerden, şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. Bu tür ürünler trans yağ içerebilir, işlenmiş şekerler karaciğerdeki yağlanmayı şiddetlendirebilir. Paketli gıdalar tüketilecekse koruyucu, rafine şeker ve trans yağ içermeyenleri tercih edilmelidir.
  • Alkole bağlı yağlanmaları önlemek için mutlaka alkol sınırlandırılmalıdır

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yiyecekleri sağlıklı sanıyoruz ama cinsel hayatı bitiriyor!
Bu yiyecekleri sağlıklı sanıyoruz ama cinsel hayatı bitiriyor!
Tüm hastalar görmeye başladı
Tüm hastalar görmeye başladı
Televizyon karşısında ölümcül hata!
Televizyon karşısında ölümcül hata!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim