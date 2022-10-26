Bu belirtilere dikkat!

Karaciğerin en yaygın hastalıklarından biri yağlı karaciğer hastalığıdır. Etkilenenlerin çoğu aşırı kiloludur ve sıklıkla diyabet geliştirir. Yağlı karaciğer (steatoz), karaciğer hücrelerinde küçük yağ damlacıklarının ortaya çıktığı, yani çok fazla yağ biriktiği çok yaygın bir durumdur.

Sağlıklı bir karaciğer de yağ içerir, ancak yalnızca küçük miktarlardadır. Miktarı karaciğer ağırlığının yüzde 5-10'una ulaştığında sorun haline gelir. Bu problem, genellikle karaciğer enzimlerinin yükselmesine ve kan trigliserit miktarının artmasına neden olur.

Yağlı karaciğer, toksik maddelerden (örneğin aşırı alkol tüketimi, bazı ilaçlar, östrojen tedavisi vb.), fazla kilo, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve bazı nadir hastalıklardan kaynaklanabilir.

Karaciğerde aşırı yağ birikmesi nedeniyle karaciğer hücreleri sürekli tahrip olur ve yapısı değişir. Karaciğer enzim değerleri referans aralığının dışına kayar. Bu durum karaciğer kanserine yol açabilir.