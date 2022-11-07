Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor

Ölüm süreci hem bu durumu yaşayan kişi hem de çevresi için oldukça zorlu anlar yaratabiliyor. Ani gelişen ölümlerde ölen kişinin çevresi bu durumda çok daha fazla zarar görüyor. Uzmanlar ölümün saatler önce vücutta belirli işaretler verdiğini söyleyerek bu işaretlere göre kendinizi hazırlayabileceğinizi belirtiyor.

ÖLÜMÜN YAKLAŞTIĞINI GÖSTEREN BELİRTİLER:

İŞARETLER ÇOK ÖNCEDEN GÖRÜLMEYE BAŞLAYABİLİR

İşaretleri fark etmek, aile üyeleri için zihinsel ve duygusal olarak zorlayıcı olsa da, onları daha rahat ve hazırlıklı hale getirmek için sevilen birinin ölümünü tespit etmek faydalı olabilir. Web MD, bir kişinin ölmesinden bir ila üç ay önce semptomları listeledi ve doktor Carol DerSarkissian tarafından gözden geçirildi.

ÇOCUKLARIN VE YAŞLILARIN BELİRTİLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

İlk işaretler, sevdiklerinizin daha az yemesini ve içmesini içerir. Yaşlı insanlar bu süreçte daha az konuşmaya eğilimliyken, bir çocuk bunun tersini yapabilir ve çok daha fazla konuşabilir.

RENK DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Bunların birçoğu daha fazla dinlenme eğilimi gibi şaşırtıcı olmasa da, dizlerinin, ayaklarının ve ellerinin alacalı mavimsi-mora dönüşmesi gibi diğerleri daha az belirgindi.

SON SAATLERDE DİZ, AYAK VE EL ÖNEMLİ BÖLGELER ARASINDA

İnsanlar son saatlerine yaklaştıkça, "dizlerindeki, ayaklarındaki ve ellerindeki derileri" "benekli mavimsi-mor"a dönüşebilir ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayabilirler. Bu noktada vücut ısıları düşebilir, idrara çıkmayı ve bağırsak hareketlerini durdurabilirler.

SÜREKLİ OLARAK YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİLİYOR

Daha belirgin olan belirtiler, ölmeden bir ila iki hafta önce gerçekleşiyor. Bu noktada, Web MD, "Kişi kendini sürekli yorgun ve bitkin hissedebilir, bu durum o kadar yoğun yaşanır ki yatağından çıkamaz" dedi ve uyku düzeninde bir değişiklik yaşayabileceğini ekledi.

HALÜSİNASYON GÖRMEYE BAŞLAYABİLİYOR

Bu noktada yemek yeme alışkanlıkları da değişiyor. Ölecek kişinin iştahı çok daha fazla kapanıyor ve susuzluk yaşasa bile su içme de zorluk çekebiliyor. Zihinsel değişiklikler, kafa karışıklığını veya kişinin bir çeşit sersemlemiş gibi görünmesini ve halüsinasyonları içerebilir.

YANIT VERMESE BİLE SİZİ HİSSEDEBİLİR

İngiltere'nin en büyük yaşam sonu yardım kuruluşu Marie Curie, kişinin kendisiyle konuştuğunda veya onlara dokunduğunda yanıt vermeyebileceğini, ancak yine de sizi hissedebileceğini veya duyabileceğini ve varlığınızla rahatlayabileceğini söyledi.