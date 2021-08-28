Bu belirtilere Dikkat!  Sizin de işitme kaybınız olabilir

İşitme kaybının belirtileri, işitme kaybının tipine, işitme kaybının nedenine ve kaybın derecesine göre değişiklik gösterebilir. İşitme kaybının yaygın olması, herkesin bundan etkilenmeye mahkum olduğu anlamına gelmez. Genetik olarak işitme kaybınız mevcut değilse işitme sağlığınızı korumak daha kolaydır. Yaşımız ilerledikçe işitme organımızda da vücudumuzdaki diğer organlar da olduğu gibi yaşın getirisi ile yaşlanma ve deformasyon gözlenmektedir. Geriatrik(Yaşlı) popülasyonun hepsinde işitme kaybı mevcuttur demiyoruz ama bu nüfusun çoğunluğunda işitme kaybını gözlemliyoruz. Yaş ilerledikçe işitme kaybı oluşma ihtimali mevcut ama bu kaybı en az düzeyde tutabilmek için kendinizi gürültüye bağlı işitme kaybına karşı koruyun. Bazı gürültülü meslekler, işitme kaybı oluşma riskinizi artırabilir.

İyi haber şu ki, işitme cihazları da dahil olmak üzere çok sayıda çözüm var. İşitme kaybının belirtileri, nedenleri, testleri, tedavileri ve önlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinerek, sizi veya sevdiklerinizi nasıl etkilediğini ve bu konuda neler yapabileceğinizi anlamak daha kolay olacaktır.

İşitme kaybı belirtileri

Konuştuğunuz kişilerden kendilerini sıklıkla tekrar etmelerini istiyorsanız

Konuştuğunuz kişiyi dinlerken konsantre olmak zorunda kalıyorsanız

Arabada, restoranda veya herhangi bir gürültülü ortamda konuşulanı anlamakta zorluk çekiyorsanız

Kadın ve çocuk sesleri gibi ince sesleri duymakta zorlanıyorsanız

Dudak okuma ihtiyacı hissediyorsanız

Etrafınızdaki insanların sanki fısıltıyla konuştuğunu hissediyorsanız

Başkalarından sık sık daha yavaş, net ve yüksek sesle konuşmasını istiyorsanız

Televizyonun sesini çevrenizdeki kişilerin ihtiyaç duyduğundan daha yüksek ses seviyesinde izliyorsanız

Telefon görüşmelerinizde karşı tarafı anlamada zorluk yaşıyorsanız

Seslerin kaynağını tespit etmekte zorlanıyorsanız

Bazı sosyal ortamlardan kaçınıyorsanız

Kulaklarınızda çınlama olduğunu hissediyorsanız

İşitme kaybınız olabilir.

Siz de kendinizde bu belirtileri görüyorsanız, öncelikle Kulak Burun Boğaz(KBB) doktorunuzdan randevu almalısınız. Doktorunuzun gözlemlediği bir problem yok ve siz işitmenizden şikâyetçiyseniz bir Odyolog tarafından işitme testlerinizin yapılacağı hastane veya kuruma başvurarak işitme sağlığınızı değerlendiren tüm testlerinizi yaptırmayı talep edin. Odyolog tarafından saptanan bir işitme kaybınız varsa gerekli rehabilitasyon sürecini sizin için oluşturacaktır.

Sosyal hayatınızdan sevdiklerinizin sesinden mahrum kalmayın.