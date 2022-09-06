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Bu belirtisi çok yaygın: Ölüme neden olan en tehlikeli tür!

Akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde ilk sırada bulunmaktadır. Kötü yaşam koşullarının, zararlı madde kullanımının akciğer kanserine yol açtığı bilinmektedir. Oldukça kötü sonuçlara neden olan akciğer kanserinin belirtileri hakkında bilinçli olmak ve erken müdahalede bulunmak hayati önem taşır.

06 Eylül 2022 Salı 15:23
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Bu belirtisi çok yaygın: Ölüme neden olan en tehlikeli tür!


Kanser çağımızda en sık görülen hastalıklar arasında bulunur. En tehlikeli kanser türlerinden olan akciğer kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilmektedir. Sigara kullanımı akciğer kanserine yakalanma riskini büyük ölçüde arttırır. Kansere bağlı ölümlerde birinci sırada bulunan akciğer kanserinden korunmak için sigaradan uzak durmak gerekir. Akciğer kanserinin belirtileri günlük yaşanan rahatsızlıklar ile karıştırılmaktadır. Bu belirtileri erken fark edip doktora başvurmak kanserin tedavisinde önemlidir.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

ARTAN ÖKSÜRÜK

Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında yer alan öksürük, çoğunlukla başka nedenlere bağlı olduğu düşünülerek yeterince önemsenmiyor. Oysa iki haftadan uzun süren, giderek artan ve nedeni belirlenemeyen inatçı öksürük, akciğer kanserinin temel göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı balgamda kan görülmesi veya balgam renginin koyu kahverengi olması da akciğer kanserinde önemli belirtiler olarak biliniyor.

GÖĞÜS AĞRISI

Yine pek çok nedenden kaynaklanabilen göğüs ağrısı da, aslında akciğer kanserinin temel belirtileri arasında yer alıyor. Göğüs ağrısı derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken artıyorsa zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor.

NEFES DARLIĞI

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Nefes darlığı ve hırıltılı soluma gibi solunumsal belirtiler akciğer kanserinin tüm evrelerinde ortaya çıkabiliyor. Sinsi gelişen akciğer kanserinin önemli bir göstergesi olan nefes darlığı, gerektiği şekilde önemsenmiyor. Yaşlı ve kilolu kişiler nefes darlığını yaşlarına bağlarken, genç kişiler de işlerinin yoğunluğundan doktora gitmeyi ihmal ettiklerini belirtiyorlar. Ancak akciğer kanserinde erken tanının hayati öneme sahip olduğunun unutulmaması gerekiyor.

İŞTAHSIZLIK VE KİLO KAYBI

Özellikle aktif sigara içen kişiler, iştahsızlığı olursa mutlaka bir doktora danışmalı. Nedeni belirlenemeyen kilo kaybı da akciğer kanserinin önemli belirtileri arasında yer aldığından, ihmal edilmemeli.

SES KISIKLIĞI VE YUTMA GÜÇLÜĞÜ

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Akciğer kanserinin belirtilerden biri olan ses kısıklığı ve yutma güçlüğü de tıpkı diğer belirtiler gibi birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Buna karşın soğuk algınlığı gibi bir durum olmaksızın gelişen ses kısıklığında da doktora görünmek gerekiyor Teşhis için kişinin yakınmaları, öyküsü ve muayene bulguları oldukça önem taşıyor.

PARMAKLARDA ÇOMAKLAŞMA

El ve ayak parmaklarının uçlarındaki yumuşak dokunun şişip yuvarlaklaşmasıyla oluşan çomaklaşmanın yavaş ve ağrısız gelişmesi, akciğer kanseri dışı nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Ancak hızlı ve ağrılı gerçekleşmesi, akciğer kanseri belirtileri arasında yer alıyor.

VÜCUT AĞRISI

Ülkemizde özellikle sırt ve omuz ağrısı şikayetlerine sıkça rastlanırken, masa başı çalışanlar bunu çoğunlukla duruş bozukluğu ve uzun saatler bilgisayar başında çalışmanın yol açtığı bir sorun olarak değerlendirebiliyor. Oysa akciğer kanserinin yayılması durumunda sırt ağrısı, omuz ağrısı, kürek kemiği ağrısı, kol, bacak ağrısı ya da beyne sıçramışsa şiddetli baş ağrısı önemli belirtiler olarak kendini gösteriyor. Boyunda ve köprücük kemiğinin üzerindeki bezelerde büyüme ise, özellikle akciğer kanserine işaret ediyor.

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN

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  • Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak
  • Pozitif düşünmek ve stresten uzak durmak
  • Radyasyondan kaçınmak
  • Katran, benzin, boya maddeleri, asbest vb. maddelerin solunmamasına dikkat etmek
  • Hava kirliliğinden uzak durmak
  • Sağlıklı beslenme düzenini korumak

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