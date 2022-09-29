Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

Bu doğal yağlar cildinizi yeniliyor!

Bu doğal yağların tek bir damlası bile cildinizi yenilemeye yetiyor.İşte o mucizevi doğal yağlar..

29 Eylül 2022 Perşembe 23:39
19 Okunma
Bu doğal yağlar cildinizi yeniliyor!



Cilt bakımında kullanılan bazı doğal yağlar ciltte oldukça başarılı sonuçlar elde ettirmektedir.Cildinizi parlak bir görünüme büründürmek için bu doğal yağları kullanabilirsiniz.

Bu doğal yağlar yardımıyla ciltte oluşan lekelerden tamamen kurtulacaksınız ve zdaha pürüzsüz bir cilde sahip olabileceksiniz.

Doğal yollarla cildinizi pürüzsüz bir hale getirebileceğiniz yağları derledik.İşte o doğal yağlar..

Sedir ağacı yağı

Sedir ağacı yağının gençleştirici bir etkisi olduğu biliniyor.Bu yağ ciltte meydana gelen yaraları iyileştirmedede oldukça etkilidir.Sedir ağacı yağı sivilce tedavisinde kullanılan doğal yağlardandır.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı ciltte meydana gelen sivilce ve siyah noktaların kaybolmasında etkili olmaktadır.Bu yağ ciltte oluşan yaraların iyileşme süresini hızlandırmasıyla bilinmektedir.Ayrıca çay ağacı yağı cildi nemlendirerek ışıltılı bir görünüm kazandırmaktadır.

Biberiye yağı

Biberiye yağı bazıları tarafından yemek yaparken kullanılan bir yağdır.Bitkinin çiçekli üst bölgesinden gelen bu yağ cilt bakımı içinde kullanılmaktadır.

Cildinizi parlak ve nemli bir görünüme sokmak için kullandığınız maske ve kremlere biberiye yağı ekleyerek yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Doğal YağYağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cilt bakımı yaparken doğru bilinen yanlışlar
Cilt bakımı yaparken doğru bilinen yanlışlar
Nöbetçi eczaneler...
Nöbetçi eczaneler...
Covid-19 pandemisi insanlarda kişilik değişimine neden oldu
Covid-19 pandemisi insanlarda kişilik değişimine neden oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim