Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz; kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkan kemik kırılganlığındaki artıştır. Peki, Kemik erimesine ne iyi gelir? Beslenme önerileri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ) HAKKINDA

Osteoporoz “gözenekli kemik” anlamına gelir. Mikroskop altında bakıldığında sağlıklı kemik bir petek gibi görünür. Osteoporoz meydana geldiğinde, petek içindeki delikler ve boşluklar sağlıklı kemikten çok daha büyüktür.

Kemiklerimiz canlı dokulardır ve sürekli değişime uğrar. Doğumdan itibaren genç yetişkinliğe kadar kemikler gelişiyor ve güçleniyor. Kemiklerimiz, en yoğun kemik kütlesi denilen 20’li yaşlarımızın başlarında en yoğundur.

20’li yaşların sona ermesi ile birlikte kemiklerin içlerinde boşluklar oluşarak yoğunlukları azalmaya başlar. Bu da kırılmaya ve çatlamaya yatkın hale gelmelerine neden olur. Çoğunlukla bir kırık veya çatlak geliştikten sonra kemiklerin görüntülenmesi sonucunda tespit edilir. Osteoporoza bağlı kırık oluşumunun en yaygın görüldüğü kemikler ise el bilekleri, omurga ve kalçada bulunan kemiklerdir. Kemik erimesinin görülme sıklığı yaşla birlikte artar, aynı zamanda kadınlarda görülme olasılığı erkeklere oranla daha yüksektir.

KEMİK ERİMESİ İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Doğru beslenerek kemik erimesinin önüne geçmek mümkündür. Kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinlerin kemik yapısını güçlendirmeye fayda sağladığı bilinmektedir. Kemik sağlığı için en önemli mineral kalsiyumdur. Bu nedenle kemik erimesinden koruyan en önemli besinler de süt ve süt ürünleridir. Peynir ve diğer süt ürünleri kalsiyum bakımından zengindir. Bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuruyemiş, D vitamini içeren gıdalar ve tahıl bakımından zengin besinler de kemik ermesinden korunmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir.

KEMİK ERİMESİNE NE İYİ GELİR?

Aşağıdaki gıdalar kemik erimesine karşı etkilidir:

– Kayısı

Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.

– Süt

Kalsiyum, protein, B2-A-E-D vitaminleri, folik asit, fosfor ve demir kaynağıdır. Kalsiyum, D vitamini ve fosfor ile birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmek için çalışır.

– Soğan

Sarımsakla birlikte enfeksiyonlarla mücadele eder. Kükürt bileşimleri atardamarların zarar görmesini önler. Soğan kemik erimesini de önlüyor.

– Marul

Sütten bile daha fazla kalsiyum içeren marul, kemikleri güçlendirmek açısından en önemli sebzelerdendir. 100 gramında, küçük bir bardak sütün içinde bulunan kalsiyumdan daha fazlasına sahip.

– Brokoli

Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli; A, E ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kemik erimesine bire bir.

– Kuru Erik

Fenolik bileşikler ve bor elementi bakımından zengindir. Bor elementi kemik sağlığını koruyan, kemik erimesine karşı koruyucu özelliktedir.

– Badem

Badem yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Uzmanlar süt ile bademin beraber tüketilmesini önermektedir. Kemik sağlığını korumak için bademi de listenize ekleyebilirsiniz.

– Portakal gibi narenciyeler

C vitamini ve flavonoit yapısındaki bileşenler sebebiyle kemik sağlığı açısından önemlidir.

– Balık

Kemik erimesini önlemek için omega 3 açısından zengin olan yiyecekler tüketilmelidir. Omega 3 denildiğinde akıllara önce balık gelir. Balık tüketimi hem kalp sağlığını hem de kemik sağlığını destekler.

– Ispanak

Kas ve kemik oluşumunu desteklediği için ıspanak osteoporoz düşmanıdır.

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN

– Kemik sağlığı için kalsiyum alımını önemseyin ve yeteri kadar süt ile süt ürünü tüketin.

– Sigara ve alkolden uzak durun.

– Vücuttaki D vitaminini aktif hale getirmek için en az 15 dakika güneş ışığından faydalanın.

– Günlük yaşamda fiziksel aktivitenizi artırın. Asansör yerine merdiveni, araba gezisi yerine yürüyüş tercih edin.

– Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durun.

– Spora başlamadan önce mutlaka uzman yardımı alın.

– Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Yeteri kadar kalsiyum ve protein alımına özen gösterin.

– Merdivenler, halılar, kablolar gibi düşmeye neden olabilecek faktörlere dikkat edin. Yaşadığınız ortamda gerekli düzenlemeleri yaparak düşme riskinizi en aza indirin.

– Düzenli sağlık kontrollerinizi ve kemik yoğunluğu ölçümünüzü zamanında yaptırın.