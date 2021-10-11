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Bu hastalığı ilk kez duyacaksınız...

Tüm dünyada hızla yayılıyor! Adı gülümsetse de ağrıları hayata küstüren hastalık: Ölü Popo Sendromu

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:05
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Bu hastalığı ilk kez duyacaksınız...
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İsmi kulağa bir hayli ilginç gelse de poponuz ölü olabilir. Şimdiye kadar böyle bir hastalığın varlığından dahi haberdar olmayabilirsiniz. Ancak çağımızın vebası olarak bilinen hareketsizlik pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Gün içinde uzun saatler boyunca oturmak birçok kronik hastalığa yol açabilir. Bu hastalıklardan bir tanesi de ölü popo sendromu olarak karşımıza çıkıyor. Peki ölü popo sendromu nedir, nasıl önlenir? Ölü popo sendromu belirtileri nelerdir?

Gün içinde hareketsiz bir yaşam obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve daha birçok hastalığa neden olabilir. Uzun süre oturmak; yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve kardiyovasküler hastalık gibi birçok tehlikeli fiziksel duruma da neden olabilir. Bu fiziksel rahatsızlıklardan biri de ölü popo sendromu olarak bilinen gluteal amnezidir.

ÖLÜ POPO SENDROMU NEDİR?

Konuyu hiç bilmeyenler için basitçe anlatmak gerekirse; ölü pop sendromu, kalçalarda yer alan gluteal kasların normal çalışmalarını unutmaları yüzünden ortaya çıkıyor. Fizyoterapistlere göre uzun süre oturulduğunda bükülme hareketi yapan flexor kası kısalır ve sıkılaşır. Bunun sonucunda kalça kasları uygun bir şekilde çalışmaz. Kasların kısalması ve sıkışması sonrasında ağrılar meydana gelir.

ÖLÜ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle uzun saatler boyunca oturma eylemi gösteren kişilerde ölü popo sendromu görülür. Bu sendrom, oturma sırasında kalçanın uyuşması ve acı şeklinde kendisini gösterir. Ayıca bel, kalça ve dizlerde de ağrıların hissedilmesi mümkündür. Diğer bir belirti ise yoğun bir şekilde yapılan egzersize rağmen kalçanın istenilen şekle kavuşmamasıdır. Son olarak ise ölü popo sendromunu test etmek için bir yöntem kullanabilirsiniz. Ayağa kalkın ve ileri doğru bir adım atın. Eğer leğen kemiğiniz, bacağınızın attığı yöne doğru kayıyorsa ölü popo sendorumuna yakalanmış olabilirsiniz.

ÖLÜ POPO SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ölü popo sendromuna dair belirtiler gösteriyorsanız ilk adımda doktora danışmanız şart. Oturarak çalışıyorsanız gün içinde yarım saatte bir olmak üzere küçük molalar vererek adımlar atmalısınız. Bunun yanı sıra vücudunuza esneklik kazandıracak hareketleri terapistinizden talep edebilirsiniz. Haftada en az 3 gün egzersiz yapmalısınız. Ayaktayken kalçanızı birkaç defa üst üste sıkıp bırakmak da iyi bir egzersiz olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Ölü Popo Sendromu
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