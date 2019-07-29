Bu hastalıklar erken doğumu tetikliyor!

Erken doğum genellikle planlanmamış bir olaydır. Doğum nedenlerine ve bebeğin ne kadar erken olduğuna bağlı olarak acil de olabilir. Erken doğum fetüs, anne ya da her ikisi ile ilgili problemleri içeren birçok nedene sahip olabilir. Erken doğum nedenleri nelerdir? Erken doğum belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ERKEN DOĞUM NEDENLERİ

Normal bir gebelik yaklaşık 40. hafta sürer. Doğum hamileliğin 37. haftasından önce gerçekleştiğinde erken doğum olarak adlandırılır. Rahimdeki bu son haftalar, sağlıklı kilo alımı ve beyin ve akciğerler de dahil olmak üzere çeşitli hayati organların tam gelişimi için çok önemlidir. Bu nedenle erken doğan (prematüre) bebeklerin daha fazla tıbbi problemleri olabilir ve hastanede daha uzun süre kalmaları gerekebilir. Ayrıca öğrenme güçlüğü veya fiziksel güçlük gibi uzun vadeli sağlık sorunları olabilir.

Erken doğum hakkında öğrenecek çok şeyimiz var, bu yüzden nedenlerini ve neden olduğunu açıklamak her zaman mümkün değildir. Enfeksiyon , plasenta problemleri veya genetik problemler gibi erken doğum için anne ve bebek risk faktörleri vardır, ancak çoğu durumda nedeni bilinmemektedir. Ancak, aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip hamile bir kadının erken doğum yapması daha olasıdır:

– Şeker hastalığı

– Kalp hastalığı

– Böbrek hastalığı

– Yüksek tansiyon

ERKEN DOĞUM BELİRTİLERİ

– Kasık kemiğinin üstünde menstrüel benzeri kramplar

– Leğen kemiği, uyluk veya kasıklarda basınç ya da ağrı hissi

– Bel veya sırtta belirsiz ağrı veya basınç

– Bağırsak krampı veya ishal

– Soğuk algınlığı benzeri belirtiler

– Vajinal akıntıda artış, renk ya da yoğunlukta değişiklik, kan

Bu belirtilerden birini veya bir saat içinde dörtten fazla kasılma yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın.

ERKEN DOĞUMDA RİSK FAKTÖRLERİ

Çoğu zaman, erken doğumun spesifik nedeni açık değildir. Bununla birlikte, erken doğumun bilinen risk faktörleri vardır, bunlar:

– Daha erken bir doğum yapmış olmak

– İkiz veya üçüz gibi çoklu hamilelikler

– Gebelikler arasında altı aydan kısa bir süre

– Tüp bebek yoluyla gebe kalma

– Rahim, serviks veya plasenta ile ilgili sorunlar

– Sigara içmek veya uyuşturucu kullanmak

– İdrar yolu ve amniyotik membran enfeksiyonları gibi bazı enfeksiyonlar

– Yüksek tansiyon ve diyabet gibi bazı kronik durumlar

– Hamilelikten önce zayıf veya fazla kilolu olmak

– Sevilen birinin ölümü veya ev içi şiddet gibi stresli yaşam olayları

– Birden çok sayıda düşük

– Fiziksel yaralanma veya travma