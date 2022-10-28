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Bu iki hastalık aynı anda ölümcül olabilir!

Maymun çiçeğinin tedavi edilmemiş AIDS'li hastalar gibi bağışıklığı ciddi şekilde baskılanmış kişilerde "yıkıcı sonuçlara" sahip olabileceğini açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri uzmanları, bu nedenle maymun çiçeği hastalığında erken tedavinin büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

28 Ekim 2022 Cuma 09:23
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Bu iki hastalık aynı anda ölümcül olabilir!



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)  Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda yayınlanan yeni araştırma, maymun çiçeği komplikasyonları ile hastaneye yatırılan 57 hastanın klinik vaka verilerini inceledi. Hastaların yüzde 82'sinde AIDS hastalığına neden olan HIV enfeksiyonu olduğunu buldu.

CDC’nin maymun çiçeğinden sorumlu yetkilisi Dr. Jonathan Mermin, “Maymun çiçeği ve HIV birleşince trajik sonuçlar ortaya çıkıyor. Maymun çiçeğine hastalığının HIV'in önlenmesi halk sağlığı için oldukça önemli” dedi.

HASTALARIN ÇOĞU ERKEKTİ

Diğer taraftan, araştırmada incelenen hastaların yüzde 95'inin  erkek ve yüzde 68'inin ise siyahi olduğu belirtildi. Hastalardan 17'si yoğun bakım ünitesine kaldırılırken 12'si hayatını kaybetti.

Raporda, “Maymun çiçeği bu vakaların beşte birinde doğrudan ölüm nedeni veya katkıda bulunan bir durumdu. Meydana gelen ölümler, maymun çiçeğinin nedensel mi yoksa katkıda bulunan bir faktör mü olduğunu belirlemek için araştırılıyor” denildi.

TEDAVİYE ERKEN BAŞLAMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ

Mermin, çalışmanın bulguları ışığında sağlık yetkililerin maymun çiçeği hastalığının Tpoxx gibi ilaçlarla tedavisine erken başlamasını (test sonuçlarından önce ve semptomlar kötüleşmeden önce) tavsiye etti.

Bununla birlikte, Tpoxx veya tecovirimat, damar içi enjeksiyon veya oral hap olarak alınabilen maymun çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaca deniliyor.

İlacın CDC tarafından  maymun çiçeği hastalığına karşı kullanım henüz onaylanmadı. Ancak CDC ilacı ABD Stratejik Ulusal Stok’tan temin ettiğini aktardı.

Araştırmacılar ayrıca raporda, HIV ve maymun çiçeği olan hastaların da antiretroviral tedavi almaları gerektiğini bildirdi. Antiretroviral tedavi bir kişinin vücudundaki HIV virüsünün miktarını saptanamayan seviyelere kadar bastırıyor.

DÜNYADAKİ VAKA SAYISI 76 BİN 500'Ü GEÇTİ

Öte yandan, tüm dünyada bildirilen maymun çiçeği vakalarının sayısı 76 bin 500’ü geçti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre 25 Ekim 2022 itibariyle, 29 AB/AEA ülkesinden 20 bin 675 onaylanmış MPX vakası rapor edildi.  Üç Batı Balkan ülkesi ve Türkiye'den toplam 51 vaka bildirildi.

Salgının başlangıcından bu yana en çok vaka bildiren beş ülke is şu şekilde sıralandı:

İspanya: 7 bin 317

Fransa: 4 bin 84

Almanya: 3 bin 662 

Hollanda: bin 232

Portekiz: 932

Son Güncelleme: 28.10.2022 09:25
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