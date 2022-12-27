Bu kan grubuna sahipseniz dikkat!

Toplumda hala kan grubunu bilmeyen binlerce kişi bulunuyor. Her türlü duruma karşı kan grubumuzu bilmemiz gerekiyor. A,B,AB, ve 0 kan grupları kendi içlerinde çeşitli riskler taşıyor. Kalp hastalıkları riskleri üzerine yapılan araştırmalarda bazı kan gruplarının kalp hastalığına yakalanma risklerinin daha fazla olduğu tespit edildi.

DAHA ŞANSLI KAN GRUPLARI VAR

Kan grubundaki farklılıklar da bir kişinin kalp hastalığı riskini etkileyebilir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kan grubu A, B ve AB olan kişiler, 0 kan grubundan daha fazla kalp krizi veya kalp yetmezliği riski altındadır. Oluşan risk artışı o kadar büyük değildi, yani A ve B kan gruplarında yüzde 8 kalp krizi, yüzde 10 kalp yetmezliği riski vardı.

BU KAN GRUPLARININ RİSKİ YÜZDE 51 DAHA FAZLA

Ancak kan pıhtılaşması görülme sıklığındaki fark çok daha yüksek görünüyordu. Araştırmaya göre, A ve B kan gruplarına sahip kişilerde derin ven trombozu gelişme riski yüzde 51 daha fazla. Ayrıca, kalp yetmezliği riskini artırabilecek ciddi bir kan pıhtılaşma bozukluğu olan pulmoner emboli geliştirme riskleri de yüzde 47 daha yüksekti. Dr. Douglas Guggenheim, A, B veya AB kan grupları için artan riskin vücutta meydana gelen iltihaplanma ile ilişkili olduğunu değerlendirdi. Bu kan gruplarındaki proteinler, damarlarda ve atardamarlarda daha fazla tıkanıklığı teşvik ederek kan pıhtılaşması ve kalp hastalığı riskini artırmada rol oynayabilir .

COVİD-19'A KARŞI DAHA DİRENÇLİLER

Dr Guggenheim'a göre aynı durum Covid-19 vakasında da var. Şiddetli Covid-19 riski, kan grubu 0 olanlarda daha düşük olma eğilimindedir. Şiddetli bir Covid-19 öyküsünün sıklıkla kalp problemlerini ve diğer kardiyovasküler hastalıkları tetiklediği bilinmektedir.

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0 KAN GRUBU DAHA FAZLA KAN KAYBEDİYOR

Kan grubu 0 olan kişilerin kalp hastalığı ve kan pıhtılaşması riski daha düşük olsa da, diğer sağlık sorunları için daha fazla risk altındadırlar. Araştırmalara göre, kan grubu 0 olan kadınlar kanama bozuklukları açısından daha fazla risk altındadır. Critical Care'de yapılan farklı bir çalışma, kan grubu 0 olanların, travmatik bir yaralanmanın ardından daha fazla kan kaybı nedeniyle daha kötü koşullara sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi.

BU KAN GRUBU BİLİŞSEL RİSK ALTINDA

Öte yandan, kan grubu AB olanlar, kan grubu 0 olanlar ile karşılaştırıldığında daha fazla bilişsel bozulma riski altındadır. Ortaya çıkabilecek bilişsel bozukluklar, hatırlama, odaklanma ve karar verme güçlüğüdür.