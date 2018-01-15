Bu kaygılar saç döküyor!

Çocuklar ve gençlerin öğretim dönemlerinde dersler ve sınav hazırlığı stresi yaşadığını, mezuniyetlerinin ardından da iş bulma kaygısına girdiklerini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ak şöyle devam etti:

“Çocuklar, sınava hazırlık ve derslerin yanı sıra kurslara da gidiyor. Bir üniversite kazandıklarında mezun olma stresine giriyorlar. Sonrasında bir iş bulabilmek ya da memur olabilmek için çabalıyorlar. Yaş biraz ilerleyince de evlilik stresi başlıyor. Tüm bunlar, 40 yaş altındaki insanları ağır stres altına sokuyor ve normalde nadiren rastlamamız gereken saç dökülmelerine artık daha sık rastlıyoruz.”

Tedavisi mümkün

Stres kaynaklı saç dökülmelerinin tedavi edilebileceğini kaydeden Dr. Mehmet Erol Ak, “Öncelikle stres kaynağını ortadan kaldırmak, gerekirse kişiye psikolojik destek vermek gerekiyor. Ancak bunun yanında ilaç, PRP tedavisi, kök hücre tedavisi ve mezoterapi gibi etkili yöntemlerin de uygulanmasını öneriyoruz. Bunlar, stres kaynaklı saç dökülmelerde kıl kökü sağlam ya da yarı sağlam olduğu için çok başarılı sonuçlar verebiliyor” diye konuştu.

Dermatoloji uzmanı Dr. Ak, genetik yatkınlıktan kaynaklanan saç dökülmesinde ise bu yöntemlerin sadece dökülmeyi geciktireceğini ancak engelleyemeyeceğini, etkili çözümün ‘saç ekimi’ olduğunu kaydetti.

Dökülmenin birçok nedeni var

Dr. Mehmet Erol Ak, çocuklar ve gençlerde stres dışında saç dökülmesine neden olabilen diğer nedenleri şöyle sıraladı: “Genetik yatkınlık, yanlış beslenme ve veya yanlış diyet sonucu çinko ve demir eksikliği, aşırı beslenme, alışkanlık olarak saçla çok oynamak, mantar hastalıkları, yüksek ateşle seyreden hastalıklar, tiroid bezi hastalıkları, kız çocuklarında yumurtalık kisti, erkeklerde erkeklik hormonuna bağlı hastalıklar, saçın aşırı derecede gerilmesi, at kuyruğu yapılması, saçın sık yıkanması, fön kullanılması, saçın boyanması, sık fırçalama.”

Günde 100’den fazla olmalı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erol Ak, özellikle gençlerin yastıklarında saç gördüklerinde hemen telaşlandığını belirterek, “Günlük 50-100 saç dökülmesi gerçekten bir saç dökülmesi rahatsızlığı değildir. Kesin olarak saç dökülmesi probleminin olduğunu söylemek için, sabah yastıkta 100’den fazla dökülmüş saç teli olması gerekir” dedi.

Dr. Ak, diğer yandan saç dökülmesinde bitkisel ürünleri tavsiye etmediklerini, bunların karaciğerde hasara yol açtığını vurguladı.