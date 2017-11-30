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Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Karatay, "Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın" açıklamasını yaptı.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:24
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, evlerinde aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şeker komasına girdiği belirlenip tedaviye alınan İdil Duru Gür (10), 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde dün yaşamını yitirmişti.

CNN TÜRK yayınında Saynur Tezel'in konuğu olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çekici bir uyarı geldi.

Karatay, "hamilelere şeker yüklemesi yapmayın" uyarısında bulundu.

Karaty, "gebelik sırasında gebelik şekeri teşhisi yapılacak diye, Türkiye'de yaygın bir şekilde gebelere şeker yüklemesi yapılıyor. Bu da hem anne de hem de çocukta ileride şeker hastalığına neden oluyor. 6 aylık gebelikte şeker yüklemesi yapıldığı zaman çocuklarda pankreas gelişmiyor. Sağlık Bakanlığı'na, kadın doğumculara sesleniyorum: Artık gebelere şeker yüklemesi yapılmasın" dedi.

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