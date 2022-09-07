Bu maddelere dikkat edin!

Kozmetik ürünler, kadınların günlük bakımının ve güzellik rutininin çok önemli bir parçası olduğu kadar günümüzde erkeklerin de günlük hayatında vazgeçilmezleri haline geldi.

Daha iyi hissetmeyi sağlama ve özgüveni artırma gücüne sahip olan kozmetik ürünler, bazı tehlikeli maddeler içerebiliyor. Kozmetiklerde bulunan bazı maddeler sağlığa zarar verebiliyor.

Parabenler ve kokulara dikkat edin

Parabenler genellikle kozmetik ve bakım ürünlerinde bulunur çünkü koruyucu olarak kullanılırlar. Şampuandan diş macununa kadar birçok ürün paraben bileşikleri içerir.

Ne yazık ki, bu maddelerin kadın hormonları olan östrojene benzer etkileri olduğundan şüphelenilmektedir. Bu nedenle hamile kadınlar, fetüsler, küçük çocuklar ve ergenlik çağında olanlar için özellikle tehlikelidirler.

Paraben türleri vücutta birikir ve kısırlık, diyabet, erken ergenlik ve meme, testis ve prostat kanseri gibi hormonla ilgili kanserler gibi hastalıklara neden olabilir.

Kullandığınız kozmetiklerde paraben olup olmadığını öğrenmek için içerik listesine bakmanız yeterli. "-paraben" son ekine sahip tüm maddeler parabendir.

En sık kullanılan parabenler şunlardır:

- Metil parabenler,

- Etil parabenler,

- Pentil parabenler,

- Benzil parabenler,

- Fenil parabenler,

- Butil parabenler,

- Propil parabenler,

- İzopropil parabenler,

- İzobütil parabenler.

Alerjiniz varsa günlük olarak kullandığınız kozmetik ürünlerin içerdiği kokulara da dikkat etmelisiniz.

Ürün içerik listesinde bunlar "parfüm" veya "koku" başlığı altında bulunur. Alerjileri tetikleyebildikleri veya şiddetlendirebildikleri için birçoğu sağlığa zararlı olarak kabul edilir.

Kumarin, sitral veya linalool gibi özellikle alerjik olarak kabul edilen bazı kokular da doğal kozmetik ürünlerinde oldukça sık kullanılır. Bu yüzden dikkat edilmelidir.