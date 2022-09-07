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Bu maddelere dikkat edin!

Daha güzel hissetmeye ve özgüveni artırmaya yardımcı olan kozmetik ürünler, sağlığa zararlı bazı maddelerden dolayı tehlikeli olabiliyor. İşte kozmetiklerde dikkat edilmesi gereken zararlı ürünler.

07 Eylül 2022 Çarşamba 22:15
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Bu maddelere dikkat edin!


Kozmetik ürünler, kadınların günlük bakımının ve güzellik rutininin çok önemli bir parçası olduğu kadar günümüzde erkeklerin de günlük hayatında vazgeçilmezleri haline geldi.

Daha iyi hissetmeyi sağlama ve özgüveni artırma gücüne sahip olan kozmetik ürünler, bazı tehlikeli maddeler içerebiliyor. Kozmetiklerde bulunan bazı maddeler sağlığa zarar verebiliyor.

Parabenler ve kokulara dikkat edin

Parabenler genellikle kozmetik ve bakım ürünlerinde bulunur çünkü koruyucu olarak kullanılırlar. Şampuandan diş macununa kadar birçok ürün paraben bileşikleri içerir.

Ne yazık ki, bu maddelerin kadın hormonları olan östrojene benzer etkileri olduğundan şüphelenilmektedir. Bu nedenle hamile kadınlar, fetüsler, küçük çocuklar ve ergenlik çağında olanlar için özellikle tehlikelidirler.

Paraben türleri vücutta birikir ve kısırlık, diyabet, erken ergenlik ve meme, testis ve prostat kanseri gibi hormonla ilgili kanserler gibi hastalıklara neden olabilir.

Kullandığınız kozmetiklerde paraben olup olmadığını öğrenmek için içerik listesine bakmanız yeterli. "-paraben" son ekine sahip tüm maddeler parabendir.

En sık kullanılan parabenler şunlardır:

- Metil parabenler,

- Etil parabenler,

- Pentil parabenler,

- Benzil parabenler,

- Fenil parabenler,

- Butil parabenler,

- Propil parabenler,

- İzopropil parabenler,

- İzobütil parabenler.

Alerjiniz varsa günlük olarak kullandığınız kozmetik ürünlerin içerdiği kokulara da dikkat etmelisiniz.

Ürün içerik listesinde bunlar "parfüm" veya "koku" başlığı altında bulunur. Alerjileri tetikleyebildikleri veya şiddetlendirebildikleri için birçoğu sağlığa zararlı olarak kabul edilir.

Kumarin, sitral veya linalool gibi özellikle alerjik olarak kabul edilen bazı kokular da doğal kozmetik ürünlerinde oldukça sık kullanılır. Bu yüzden dikkat edilmelidir.

Ham petrol içeren kozmetiklere dikkat edin

Ham petrol, çok sayıda kozmetik ve vücut bakım ürününde bulunur. İçerik listesinde "parafinum likidum / mineral yağ" kelimelerinin altında ham petrolü bulabilirsiniz.

Petrol, el kremleri veya rujlar gibi kozmetiklerde, yağlayıcı bir bileşen olarak parafin formunda veya ayrıca örneğin balmumu veya petrol jölesi olarak bulunur. Ayrıca bazı kokuların veya UV filtrelerinin ​​malzemesidir.

Ham petrol, çevreye son derece zararlıdır, aynı zamanda pürüzsüz ve yumuşak görünen cilt için de son derece zararlıdır.

Petrol bazlı ürünler sağlığa zararlıdır. Kanserojen ve mutajenik olduğundan şüphelenilen bazı elementler vücut tarafından kolayca emilir ve bazı organlarda depolanabilir.

Mineral yağlar da biyolojik olarak kolayca parçalanamazlar. Bu bileşenlerden kaçınmak istiyorsanız, satın almak istediğiniz kozmetiklerin içerik listesine her zaman göz atın.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkKozmatik
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