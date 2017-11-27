Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!

Kale marul ya da kıvırcık marul olarak bilinen Brassica oleracea, özellikle kış aylarında ihtiyaç duyduğumuz birçok vitamini ve minerali içeriyor. Türk mutfağında karamarul ya da beyaz marul kadar iyi bilinmese de, kıvırcık marul en popüler sebzelerimizden biri olmaya aday.

Turpgiller ailesine ait bir bitki olan kıvırcık marul, marul ve brokoli türlerinin yakın akrabası. Görünüm olarak karamarulya oldukça benziyor ancak kenarlarının marul gibi kıvırcık olması ile karamaruldan ayrılıyor.

Yetiştirilmesi de oldukça kolay bir bitki olduğu için, özellikle bahçe veya balkon sebzeciliği yapıyorsanız, kıvırcık marul tam size göre.

Kıvırcık marulnın faydaları

Yoğun miktarda A vitamini içerir. Bu özelliğiyle hücre hasarını engellemeye yardımcı olur, yaşlanma etkilerini azaltır.

Düzenli olarak kıvırcık marul tüketmek, içeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını da korumaya yardımcı olur.

C vitamini içeriği de oldukça yüksektir. Bu sayede ciddi bir antioksidan etki göstererek vücudu zararlı toksinlerden arındırır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Omega-3 yağ asitleri içerir. Bu özelliğiyle kalp-damar hastalıklarına karşı korurken, özellikle hamilelik döneminde ihtiyaç duyulan minerallerin alınmasını sağlar.

Karbonhidrat oranı düşük, lif oranı ise yüksektir. Bu özelliğiyle kan şekeri dengesini korur ve uzun süre tokluk hissi verir.

İçeriğindeki lifler sindirim sisteminin çalışmasını kolaylaştırır, bağırsak hareketlerini düzenler.

Yüksek miktarda kalsiyum içerir. Özellikle kemik hastalıklarına karşı korunmak, tırnakları ve dişleri güçlendirmek için düzenli olarak tüketilebilir.

Bakır, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri bakımından zengindir.

İçeriğindeki glukozinolatlar sayesinde çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Kıvırcık marul Kale nasıl tüketilir?

Kale, pişirilerek tüketilebildiği gibi çiğ olarak da salatalarda ve smoothielerde kullanılabilir.

Pişirirken çok fazla pişirmemeye, buharda en fazla 8-10 dakika kadar haşlamaya özen gösterilmelidir. Yapılan araştırmalar, Brassica ailesinden olan sebzeleri uzun süreler pişirmenin sebzelerin içeriğindeki glukozinolat maddesinin azalmasına yol açtığını ortaya çıkarmıştır.

Buharda haşlayarak ya da sebze yemeklerine en son katılarak normal marul gibi tüketilebilir.