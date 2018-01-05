Bu sene grip çok bulaşıcı!

El yıkama alışkanlığının önemini hafife almayın. Kış mevsiminde kapalı ve kalabalık ortamlarda yayılan grip virüsünden korunmanın en kolay yollarından biri bu. Özellikle de bu sene için uzmanlar grip alarmı veriyorken… Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, içinde bulunduğumuz kış mevsiminde bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığını belirterek el hijyeninin önemini vurguladı ve 30 saniye kuralını anlattı.

El hijyeninin yeteri kadar sağlanamadığı takdirde enfeksiyonlara davetiye çıkarıldığını ifade eden Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, el yıkama ile belirli oranda enfeksiyonların önüne geçilebileceğini söyledi.

HANGİ SABUNU KULLANMALI?

El hijyenini sağlamak için fırsat buldukça ellerin yıkanması gerektiğini söyleyen Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, özellikle sosyal hayatta el temasını gerektiren alışveriş, toplu taşıma araçlarını kullanma, para alıp verme gibi tüm rutin işlemlerden sonra el temizliği için su ve antimikrobiyal olmayan katı/sıvı sabun kullanılabileceğini belirtti.

İDEAL SÜRE NE?

Günlük aktiviteler sırasında cilde bulaşan mikroorganizmaların, sabun ve su ile ellerin yıkanması durumunda ciltten tamamen uzaklaştırılabileceğini ifade eden Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, şunları söyledi: “Eller mutlaka uygun sabunla yıkanmalı ve yıkama süresi en az 30 saniye olmalıdır. Ayrıca ellerde gözle görülür bir kirlenme olduğunda da antimikrobiyal sabun kullanılabilir. Önce eller su ile ıslatılarak yıkanmaya başlanmalı. Ellere 3-5 ml sabun alınıp en az 15 saniye süre ile eller ovalanmalıdır. Ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin sabunla kaplanmış olmasına dikkat edilir. Eller su ile durulanır ve tam olarak kurulanır.”