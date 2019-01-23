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Bu virüs Ocak ve Şubat’ta zirve yapıyor!

Bugünlerde sık rastlanan RSV virüsü grip ve nezleye benzer şikayetlere neden olurken, kimi durumlarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabiliyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:46
Bu virüs Ocak ve Şubat’ta zirve yapıyor!

Hastalık genellikle Aralık ayı sonunda başlayıp Ocak ve Şubat ayında zirveye ulaşırken, Nisan ayı sonuna kadar etkisini gösterebiliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu, her yaştan kesimi, özellikle de 0-2 yaş arası bebekleri tehdit eden, henüz önleyici ve tedavi edici bir aşısı olmayan RSV virüsünün ellerde 4 saatten fazla, çevre yüzeylerde ise saatlerce canlı kalabildiğini belirtiyor. RSV virüsüne karşı alınacak önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu, 5 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

  • Kalabalık ortamlarda bulundurmayın

RSV sezonlarında riskli çocukların grup halinde bakılması engellenmeli. Kreşlerde, alışveriş merkezlerinin oyun alanlarında, kalabalık kapalı mekanlarda çocuklar arası temas ve kontamine eşya paylaşımı nedeniyle hastalık bulaş riski belirgin şekilde artıyor. Ciddi hastalık riski olan çocukların veya hasta bireylerin bu ortama gelmemesi ve hijyen önlemleri riski belirli oranda azaltıyor.

  • Hasta kişilerden uzak tutun

Çocuğunuzu hasta kişilerle temasın engellenemeyeceği ortamlarda bulundurmayın. Çünkü RSV çok bulaşıcı olup insandan insana temas ya da kontamine eşyalarla bulaşıyor. Hasta kişilerin hapşırma veya öksürükle havaya saçtığı damlalar yoğun virüs içeriyor ve 1-2 metre çevresinde nefes alan riskli bireylere hastalık kolaylıkla bulaşıyor.

  • El yıkama alışkanlığı kazandırın

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El yıkama bulaşmanın önlenmesindeki en önemli koruyucu yöntem. Bu nedenle çocuğunuza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırın. Daha önce hasta bireylerin temas ettiği objelerde virüsler saatlerce canlı kalırken, ne kadar korumaya çalışsak da çocuklar elleri ile objelere sıkça temas ediyor hatta ağızlarına götürebiliyor. Ele bulaşan virüs 4 saate kadar canlı kalabiliyor. Ağzına, yüzüne ve yiyeceklere el yıkamadan temas ederse virüs ile hasta olabilir.

  • Ortak eşya kullanımını engelleyin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu “Hastaneye yatırılmış RSV ile enfekte hastalar salgının önlenmesi için izole edilmelidir. RSV ile küçük yaşta enfekte olan bebekler solunum sıkıntısı ile hastaneye yatabilmektedir. Bu hastalar aynı servisi paylaşan diğer hastalar ve personel için bulaştırıcıdır. Korunmanın yolu izole olarak izlenmesi, ortak eşya kullanımının engellenmesi, hem hastanın hem de ona dokunan sağlık personelinin el yıkaması önemlidir” diyor.

  • Sigara dumanına maruz bırakmayın

Çocuklar pasif içiciliğe karşı yüksek risk taşıdığından hiçbir zaman tütün dumanına maruz bırakmayın. Çünküsigara dumanı solunum yollarını tahriş ederken, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Hırıltı, astım, astım ataklarının tetiklenmesi, solunum yollarında kuruluk, öksürük atakları, gece öksürükleri ve orta kulak enfeksiyonu riskini artırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
VirüsRSV VirüsüGripEnfeksiyonHaberSağlık
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