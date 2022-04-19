Bu vitaminlere dikkat: Felç, sinir hasarı hatta kansere neden olabilir

Vitamin takviyeleri piyasası son yıllarda büyük bir yükselişe geçmiştir. Bu durum, tüketicileri yanlış satılan ürünlere karşı savunmasız hale getirir. Çoğu vitamin takviyesi güvenli olsa da özellikle bazıları yüksek dozda alındığında sağlık için ciddi riskler oluşturmaktadır.

VİTAMİN TAKVİYELERİ NELERDİR?

Vitamin takviyeleri ve diyet yapanları hedefleyen ürünler çok geniş bir yelpazede satılmaktadır. Neredeyse her şey için bir vitamin bir takviye satılmaktadır. Vitamin, mineral ve bir sürü farklı içerikli ürünler farklı ürünleri kapsamaktadır.

İnsanların çoğu en az bir tane vitamin veya multivitamin kullanmaktadır. Bununla birlikte, diyet takviyelerini kullananların sağlık sorunları yaşadığına bağlayan kanıtlar birikmektedir.

Harvard Health, yüksek dozda vitamin takviyelerini bir dizi sağlık sorununa bağlayan çalışmalara genel bir bakış sunar.

İSTİSNALAR VARDIR!

Sağlık kuruluşu, değerlendirmesine "Çoğu takviyeyi almak güvenlidir, ancak istisnalar vardır" diyerek başlar.

Yüksek dozda beta karoten, sigara içenlerde daha yüksek akciğer kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir.

Ekstra kalsiyum ve D vitamini böbrek taşı riskini artırabilir

Yüksek dozda E vitamini beyin kanamasından kaynaklanan felce neden olabilir

K vitamini, kan sulandırıcıların pıhtılaşma önleyici etkilerine müdahale edebilir.

Bir yıl veya daha uzun süre yüksek miktarda B6 vitamini almak, vücut hareketlerini bozabilecek sinir hasarı ile ilişkilendirilmiştir (semptomlar genellikle takviyeler kesildikten sonra kaybolur).

Takviyelerin bazı yüksek risk grupları için önemli bir rol oynayabileceğini unutmamak önemlidir.