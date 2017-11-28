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Bu yağ sağlığa yararlı!

Eşine az rastlanır özellikteki çiçeklere sahip Cananga Odorata adlı ağaçtan elde edilen ylang ylang yağı egzotik kokusu bu yağın en çok kozmetik sektörünün işine yarıyor.

28 Kasım 2017 Salı 17:58
Bu yağ sağlığa yararlı!
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Öncelikle sağlık açısından sunduğu faydalara bakacak olursak, sakinleştirici özelliği ile anksiyete, depresyon gibi psikolojik hastalıklara sahip olanların tedavisinde kullanıldığı bilinir. Aynı zamanda uykusuzluk problemi yaşayanlar için gerginliği azaltıp, sakinleştirme özelliği ile yine Ylang Ylang yağı iyi bir çözüm sunar. İşte ylang ylang yağının sağlığa olan faydaları…

Kan dolaşımına etki etmektedir. Vücudun her tarafındaki dolaşımı arttırırken kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kardiyovasküler sistemdeki iltihaplanmayı da azaltmaya yardımcı olur. Hem zihnen hem bedenen bir rahatlama sağlar.

Depresyon döneminde ylang ylang yağını teneffüs etmek, olumsuz duygu ve düşünceleri azaltmada faydalı olur.

Sindirim sistemindeki bakteri veya enfeksiyonun atılmasına ve azaltılmasına destek olur.

Güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Mantar yarası gibi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için de kullanılır.

Bu yağ dolaşımı ve vücuttaki kan akışını artırabilir.

Kendinizi yorgun ve enerjisi düşük hissediyorsanız ylang ylang gerçek bir yardımcı olabilir. Enerji seviyenizi arttırmak için, ylang ylang yağını doğrudan veya difüzör ile teneffüs edebilirsiniz.

Birçok kadın menstrüel döngü sırasında semptomlar yaşar; bunların bazıları aşırı derecede ağrılı olabilir. En yaygın semptomlar arasında kramp, şişkinlik, ruhsal değişimler ve baş ağrıları sayılabilir. Ylang ylang yağı bu sorunları hafifletmek için kullanılır.

Yaşlanmanın veya tahrişin belirtilerini önlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Melanom ve cilt kanseri hücrelerinin gelişimi ile mücadele etmede oldukça güçlüdür. Saç dökülmesi tedavisi olarak kullanılmanın yanı sıra, karışıklık ve kepeklenmeyi önlemeye de yardımcı olmak için kullanılır. Saç derinizde, yanağınızda veya kaşınızda oluşan egzamayı iyileştirebilir.

Nasıl kullanılır?

Jojoba yağı veya hindistancevizi yağı ile 1-2 damla karıştırın ve korunması için günde bir veya iki kez yüzünüze masaj yapın.

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