Bu yiyecekler ömrünüzü uzatıyor

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı besinler tüketmenin önemini hepimiz biliyoruz. Peki, bazı yiyeceklerin ömrünüzü uzatma konusunda diğerlerinden daha etkili olduğunu biliyor muydunuz?

İşte ömrünüzü uzatacak 7 yiyecek...

Yeşil yapraklı sebzeler

Sebze tüketmenin sağlığa yararlarını bilmeyen yoktur. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler demans hastalığını önleyebilir.

Omega-3 içeren yiyecekler

Omega-3 kalp hastalıkları ve yaşlanmaya bağlı gelişen bilişsel rahatsızlıklarla savaşır. Omega-3 açısından zengin birkaç yiyecek somon, ton balığı, keten tohumu, brokoli ve ıspanaktır.

Bitter çikolata

Çikolata, bitter olduğu ve ölçülü tüketildiği sürece çok sağlıklı bir yiyecektir. Çikolata yüksek tansiyonu düşürür ve kalp hastalıklarını önler.

Tam tahıllı yiyecekler

Tam tahıllı yiyecekler tüketmek kalp hastalığı riskini azaltır, kolesterol seviyelerini düşürür ve ölüm riskini azaltır. Günde üç porsiyon tam tahıllı yiyecekler tüketmek ölüm riskinizi yüzde 20 azaltabilir.

Ceviz

Ceviz tüketmek kalp hastalıkları ve kansere yakalanma riskini azaltır. Ayrıca bağırsaktaki bakterileri düzenleyerek dünyadaki en yaygın üçüncü kanser türü olan kolon kanserini önleyebilir.

Yaban mersini

Yaban mersini tansiyonu düşürür, kan damarlarının esnekliğini arttırır ve kalp krizi riskini azaltır.

Kahve

Bu listedeki en şaşırtıcı maddelerden biri kahve. Bir araştırmaya göre kahve tüketmek kalp hastalıklarıyla savaşarak ölüm riskini azaltabilir.