Bu yiyecekler ömrünüzü uzatıyor

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı besinler tüketmenin önemini hepimiz biliyoruz. Peki, bazı yiyeceklerin ömrünüzü uzatma konusunda diğerlerinden daha etkili olduğunu biliyor muydunuz?
İşte ömrünüzü uzatacak 7 yiyecek...
Yeşil yapraklı sebzeler
Sebze tüketmenin sağlığa yararlarını bilmeyen yoktur. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler demans hastalığını önleyebilir.
Omega-3 içeren yiyecekler
Omega-3 kalp hastalıkları ve yaşlanmaya bağlı gelişen bilişsel rahatsızlıklarla savaşır. Omega-3 açısından zengin birkaç yiyecek somon, ton balığı, keten tohumu, brokoli ve ıspanaktır.
Bitter çikolata
Tam tahıllı yiyecekler
Tam tahıllı yiyecekler tüketmek kalp hastalığı riskini azaltır, kolesterol seviyelerini düşürür ve ölüm riskini azaltır. Günde üç porsiyon tam tahıllı yiyecekler tüketmek ölüm riskinizi yüzde 20 azaltabilir.
Ceviz
Ceviz tüketmek kalp hastalıkları ve kansere yakalanma riskini azaltır. Ayrıca bağırsaktaki bakterileri düzenleyerek dünyadaki en yaygın üçüncü kanser türü olan kolon kanserini önleyebilir.
Yaban mersini
Yaban mersini tansiyonu düşürür, kan damarlarının esnekliğini arttırır ve kalp krizi riskini azaltır.
Kahve
Bu listedeki en şaşırtıcı maddelerden biri kahve. Bir araştırmaya göre kahve tüketmek kalp hastalıklarıyla savaşarak ölüm riskini azaltabilir.