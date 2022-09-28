Bu yiyecekleri sağlıklı sanıyoruz ama cinsel hayatı bitiriyor!

Cinsel arzu yani libido zamanla düşüp yükselebiliyor. Libidonun düşmesine neden olan etkiler arasında gün içerisinde yaptığımız davranışlar ve yediğimiz yiyecekler etkili oluyor. Bazı yiyecekler cinsel arzunun yükselmesini sağlarken bazıları ise hiç beklemediğimiz derecede düşüş yaşatıyor. Libidoyu düşüren yiyeceklerin zararları toplum tarafından tam olarak bilinmiyor. Sağlıklı diye tüketilen birçok yiyecek cinsellik için soruna neden olabiliyor.

LİBİDO DÜŞÜREN YİYECEKLER;

DİYET İÇECEKLER

Diyet içeceklerin bel çevreniz için iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama konu cinselliğe gelince durum pek de iç açıcı değil. Gazlı içeceklere konan ilave tatlandırıcılar, serotonin seviyesini düşürüyor. Serotonin doğrudan mutlulukla ve iyi hissetmekle bağlantılı; hem kadın hem erkek için düşük serotonin düşük libido demek. Tatlandırıcılı diyet içecek yerine orjinal versiyonuna maden suyu ya da su ekleyebilirsiniz. Hem de fazladan su içmek ihtiyacınız olan enerjiyi sağlıyor.

SOYA İÇEREN YİYECEKLER

Bitkisel temelli beslenirken çok fazla tofudan yararlanıyor olabilirsiniz ancak bu seçiminiz seks hayatınızı olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek oranda soya içeren edamame ve tofu gibi yiyeceklerin kadınlarda seks hormonunu düşürdüğü görüldü. Hatta menopoz öncesi kadınlarda bu süreci hızlandırıcı etkisi olduğu bulundu. Belli bir oranda soya içerikli yiyecek yemenizde sıkıntı yok ama her öğünde de sağlıklı diye soya yemezseniz sizin için iyi olur.

MEYAN KÖKÜNÜ SADECE KADINLAR KULLANMALI

Meyan kökünün içindeki anasonumsu lezzet, erkeklerde testosteron üretimini düşürüyor ve libidoya büyük bir etki yapıyor. Ancak bu besin erkekler için zararlı olsa da kadınlara afrodizyak olarak ikram edilebiliyor.

MAKARNA

Başka bir popüler yemek olan makarnanın da özellikle erkekler için negatif etkileri olabiliyor, özellikle de yatak odasında. Makarna yediğinizde çok tok ve şişmiş hissedersiniz, bu da sizi başka şeyler yapmaktan alıkoyabiliyor. Çünkü makarna tüketimi insülin seviyesini yükseltiyor. Bu da erkeklerin doğru zamanda atik davranmasına engel olabiliyor.

KIRMIZI ET

Uzmanlar kırmızı etin, işlenmiş gıdalar ve sodyum oranı yüksek gıdaların hepsinin kalp hastalığına neden olma, kan basıncını artırma ve ayrıca kan akışını engelleme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Cinsel olarak, tüm bunlar erkeklerde erektil disfonksiyona ve kadınlarda daha az yoğun orgazma neden olabiliyor. Ancak bu durum kırmızı eti öğünlerinizden çıkarmanız anlamına gelmiyor. Sadece, haftada 1-2 kereden fazla tüketmemeye dikkat etmek önem almak için önemli bir adım olabilir.

MİKRODALGADA PATLAYAN MISIR

Patlamış mısır, düşük kalorili harika bir atıştırmalık; tabii üzeri şekerle kaplanmış ve bol yağlı değilse. Hele de cips gibi atıştırmalıklarla kıyaslandığında iyi bir seçim gerçekten. Ama özellikle erkeklerde mikrodalgada patlayan versiyonu için bunu söyleyemeyeceğiz. Mikrodalgada yapılan mısırın paketindeki kimyasalların erkeklerde sperm sayısını azalttığı kanıtlandı. Gelin siz tencerede ya da mısır patlatma makinesinde, az yağlı yapın ve geceniz daha güzel geçsin.

NANE

Konu seks ise nane yemek doğru bir tercih değil. Ne yazık ki nane testesteron katili olarak anılıyor. Belki taze bir nefes sağlıyor ama libidoyu düşürüyor. Mentol cinsel dürtüyü azaltabiliyor ve naneli sakız vücudunuzda ekstra gaz yapabiliyor.

ÇİLEK

Bu kırmızı meyve çok çabuk sindirildiği için başka yiyeceklere nazaran şişkinliğe ve kramplara sebep olabiliyor.