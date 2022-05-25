Bu yöntem buzdolabı kokularını kökten çözüyor!

Mutfak temizliği sağlık açısından oldukça önem taşıyor. Mutfağın temiz olması ilk olarak ocak ve buzdolabıyla başlıyor. Özellikle buzdolabının temizliğine önem verilmesi gerekiyor. Buzdolabında saklanan yiyeceklerin bozulmaması ve sağlığa zararlı hale gelmemesi adına birkaç yöntem bulunuyor. Buzdolabınızın temizliği ve kötü kokusu için evde bulunan doğal malzemeleri kullanabilirsiniz.

BUZDOLABI TEMİZLİĞİ İÇİN

Buzdolabınızda bulunan kirleri ve pislikleri evde yapacağınız karışım ile kolayca temizleyebilirsiniz. Bir sprey şişesinin içerisine beyaz sirke, su ve vanilya özü koyarak iyice karıştırın. Hazırlanan karışımı buzdolabına sıkarak temiz bir bez ile silin. Bu karışım buzdolabınızın hem temiz olmasını hem de güzel kokmasını sağlayacaktır.

BUZDOLABI KOKUSU İÇİN

Buzdolabının rahatsız eden kokusunu önlemek çok basit! Temizlik uzmanları buzdolabı kokularını gidermek için kahve telvesi kullanılmasını öneriyor. Kullanılmış kahve telvesinin buzdolabındaki kokuları giderici özelliği bulunuyor ve yemek artıklarından kalan hoş olmayan kokuları emiyor.