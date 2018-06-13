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Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!

Saç uzamasını hızlı ve kolay bir şekilde teşvik eden çeşitli doğal yağlar vardır. İşte bu tariflerden biri….

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:49
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!

Birçok erkeğin yaşı ilerledikçe saçları inceltir veya dökülmeye başlar. Kadınlar genelde gebelikten sonra bu tecrübeyi yaşarlar. Saç uzamasını hızlı ve kolay bir şekilde teşvik eden çeşitli doğal yağlar vardır. İşte bu tariflerden biri….

HİNTYAĞI

Hintyağı saçları ve kirpikleri uzatmak için çok etkilidir. Bu erkekler için de geçerli! Hint yağı saç dökülmesini önlemekle kalmaz aynı zamanda normal saç büyüme oranlarını iki veya üç katına çıkarabilir.

SİYAH KİMYON TOHUMU YAĞI

Siyah kimyon tohumu yağı birçok avantaja sahiptir, ancak saç büyümesi için özellikle harikadır. Saç dökülmesine neden olan bazı mantar enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur ve saç dökülmesini önler. Kafanın veya vücudun geniş bir bölümünde kullanmadan önce hassasiyet olmadığından emin olmak için iç kolun derisinde ufak bir miktar test edin.

BİBERİYE YAĞI

Saç büyümesini canlandırma yeteneği ile tanınan biberiye genellikle saç büyütme tedavilerine ve şampuanlara katılır. Az miktarda eklemek erkeksi bir koku yaratır ve bu tarifi etkinliğini arttırır.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

Cilt sağlığını ve saç büyümesini iyileştirmek için de kullanışlıdır. Siyah kimyon tohumu ve biberiye kokusunu yumuşatır, ferahlatıcı ama kesinlikle erkeksi bir koku yaratır.

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MALZEMELER

1/4 bardak hint yağı

1 tatlı kaşığı siyah kimyon tohumu yağı

1/2 çay kaşığı biberiye yağı

15 damla lavanta esansiyel yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri koyu renkli bir cam şişe içerisinde birleştirin. Kahverengi bir damlalıklı şişesi kullanılabilir. Saçları nemlendirin ve kafa derisine 10-30 damla koyarak masaj yapın. Bir saat boyunca ya da bir gece boyunca bekletin ve yıkayın. Gece kullanmanızı ve yağ

lekelerini önlemek için yastık üzerindeki havluyla uyumanızı öneriyoruz.

Saç büyümesini artırmak için haftada bir kez veya gerektiğinde kullanın.

NOTLAR

Tüm kafa derisine kullanmadan önce iç kolun küçük bir bölümünde yağları test edin ve herhangi bir reaksiyon veya hassasiyete neden olursa kullanmayın. Siyah kimyon tohumu yağı hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir.

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