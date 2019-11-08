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Bu yöntem sayesinde kadınların gebelik şansı artıyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, özellikle yumurta rezervi düşük ya da kalitesi kötü olan kadınlarda yumurta gençleştirme tedavisiyle gebelik şansının arttığını söyledi.

08 Kasım 2019 Cuma 15:03
Bu yöntem sayesinde kadınların gebelik şansı artıyor

Eken, “Yumurta gençleştirme tedavisi; kişinin kendi kanından alınan kan pulcuklarından zengin tabakanın (Prp) yumurtalıklara enjekte edilmesi olarak tanımlanıyor. PRP içerisinde bulunan mediatörler ve kan pulcukları yumurtalık mikroçevresinde iyileşme ve yumurtalıklardaki kök hücre aktivasyonunu başlatırken buna bağlı olarak yumurtalık fonksiyonlarını iyileştirmede etkili oluyor.”

PRP NASIL HAZIRLANIR?

Prp'nin hazırlanabilmesi için damar yolu açılarak hastanın kanı alınıyor, kan oda sıcaklığında steril ve güvenli koşullarda laboratuara gönderiliyor. Laboratuarda çökertme yöntemiyle üstte kalan bölümdeki plasma kısmı (PRP sıvısı) alınıyor. Bu sıvı aktive edilerek her iki yumurtalığa da uygulanıyor.

YUMURTA GENÇLEŞTİRME HANGİ HASTALAR İÇİN UYGUNDUR?

• Yumurta rezervi düşmüş ve adet düzensizliği olan hastalar
• İleri yaşda tüp bebek tedavisi alacak hastalar
• Yumurta (oosit) kalitesi kötü olan hastalar
• Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalar

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, “Bu tedavide amaçlanan en önemli şey ‘'Tüp Bebek Tedavisi''sırasında yumurta kalitesini ve yumurta sayısını arttırmaktır. Bu konuda altın standard yani kanıta dayalı tedavi yolu olmamakla beraber PRP tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edildiğini bildiren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Tedavi ile beklenen sonuçlar elde edilemeyebiliceği akılda tutulmalıdır. Herkesin yumurtalıklarının aynı cevabı veremeyebileceği unutulmamalıdır.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gebelik şansıHaberKKTC
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