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Bugün 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü

Tabipler Birliği, gün nedeniyle akciğer kanseriyle ilgili  açıklama yaptı.

17 Kasım 2019 Pazar 10:52
Bugün 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, akciğer kanserinin, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Tabipler Birliği, gün nedeniyle akciğer kanseriyle ilgili  açıklama yaptı.

Akciğer kanserinin ileri evrelere gelmeden erken teşhisin önemine işaret edilen açıklamada Son yıllarda yapılan düşük doz spiral tomografi çalışmalarında yüksek riskli kişilerde yani 55-74 yaş arası, günde 2 paket ve üzeri sigara içenlerin  kanserin erken saptamasına katkısı olabileceğinin gösterildiği açıklandı.

Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli şikayete yol açmayabilceği belirtilen açıklamada, “ Bu sinsi karakter, akciğer kanserini bu kadar tehlikeli yapan en önemli faktördür”denildi.

DB/BRT

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Bugün17KasımAkciğerKanseriGünüHaber
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