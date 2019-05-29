Bugün "Dünya MS Günü"

Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2009 yılından itibaren MS hastalığına karşı farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son Çarşamba günü “Dünya MS Günü” olarak kutlanıyor

MS hastalarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili TAK muhabirine konuşan MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, KKTC’nde 350 civarı ms hastası olduğuna işaret etti

Sibel Hançerli, KKTC’de şu an MS hastalarının farklı yöntemlerle kullandığı 9 koruyucu ilaç bulunduğunu MS hastalarının her ay gerekli ilaçlara ulaşabilmek için bir dizi eziyete maruz kaldığını vurguladı.

MS Hastalarının yaşadığı sıkıntıları anlatan Hançerli “KKTC’de her yıl ortalama 15 kişiye MS tanısı konuyor, 2016 yılında paylaşılan verilere göre, 300 olan MS hastasının, günümüzde 350 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu alanda da kesin bir istatistiki bilgi yok.KKTC’de yıllardır MS hastaların yaşadığı sıkıntıların sıralaması değişse de sorunlar değişmiyor.”dedi.

Hançerli “MS hastaları hala, kaç yaşında ve engeli ne olursa olsun Sağlık Kurulu’ndan geçen, yıllardır kullandığı ve muhtemelen ölene kadar kullanmak zorunda olacağı ilaç veya ilaçlar için, her ay Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmek, doktoruna ulaşmak ve reçetesini yazdırmak zorunda. Ardından bir dizi mühür onay gibi prosedürleri izleyip Eczacılık Dairesi’ne gitmek ve eğer mevcutsa, ilaçları almak gerekiyor.”şeklinde konuştu.