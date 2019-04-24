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Bulaşıcı ve bazen ölümcül bir hastalık olabiliyor!

Halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen difteri genellikle burun ve boğaz mukozalarını etkileyen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur. Peki, difteri nasıl bulaşır? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

24 Nisan 2019 Çarşamba 08:53
Bulaşıcı ve bazen ölümcül bir hastalık olabiliyor!
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Difteri, Corynebacterium diphtheriae bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Boğaz ağrısı, halsizlik, hafif ateş, titreme gibi belirtiler gösteren difteri ciddi ve çok bulaşıcı hatta ölümcül olabilen bir hastalıktır. Şimdi, difteri nasıl bulaşır? gelin birlikte öğrenelim…

DİFTERİ (KUŞPALAZI) NEDİR?

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Difteri, boğaz ve burnun mukozalarını etkileyen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur. Belirtiler ve semptomlar genellikle maruziyetten 2-5 gün sonra başlar ve hafif ila şiddetli arasında değişir. Belirtiler genellikle boğaz ağrısı ve ateş ile başlayan, yavaş yavaş ortaya çıkar. Ciddi durumlarda, bakteriler boğazın arkasında kalın gri veya beyaz bir yama oluşturan bir zehir (toksin) üretir. Bu solunum yolunun tıkanmasını ve nefes almasını veya yutulmasını zorlaştırabilir ve ayrıca havlayan bir öksürük yaratabilir. Boyun genişlemiş lenf düğümleri nedeniyle kısmen şişebilir.

Zehir aynı zamanda kan dolaşımına girebilir ve kalp kasının iltihaplanması ve zarar görmesi, sinirlerin iltihaplanması, böbrek problemleri ve düşük kan trombositleri nedeniyle kanama problemleri gibi komplikasyonlara neden olabilir. Hasar görmüş kalp kasları anormal bir kalp hızı ile sonuçlanabilir ve sinirlerin iltihaplanması felce neden olabilir.

DİFTERİ NASIL BULAŞIR?

Difteri, kişiden kişiye, genellikle solunum damlacıkları yoluyla, öksürme veya hapşırması ile bulaşır. Difteri ayrıca nadiren cilt lezyonlarından, yakın fiziksel temas ile ve difteri bakterisi ile kontamine (bulaşmış) oyuncak, eşya vs. gibi objelere temas ile bulaşır. Kuluçka süresi ortalama 2-5 gündür. Bir kişi enfeksiyondan sonra 2 haftaya kadar hastalık yayabilir. Antibiyotik kullanılmazsa bu süre 4 haftayı geçebilir

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Bulaşıcı
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