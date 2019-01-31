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Bunlar Cinsel İsteksizliğe Neden Oluyor!

Cinsel isteksizlik bir kişinin, cinsel arzularının azalması olarak tanımlanabilir.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:00
Bunlar Cinsel İsteksizliğe Neden Oluyor!

Temel belirtileri, cinsel isteğin ve birlikteliklerin sıklığının azalmasıdır. Bu probleme yol açan birçok neden vardır. Bu nedenlerin çoğu bir uzman yardımıyla çözülebilirken bazıları da kendi çabalarınızla çözülebilir. Peki cinsel isteksizliğe neden olan etkenler neler?

İLAÇLAR

Kullanılan ilaçlar, özellikle uzun bir süre düzenli kullanılan ilaçlar, cinsel isteksizliğin en önemli nedenlerindendir. Bu ilaçlar arasında en çok zarar vereni ise antidepresanlar. Düzenli kullanılan antidepresan ilaçlar, cinsel isteksizliği önemli derecede tetikliyor. Düzenli kullanılan tansiyon ilaçları da cinsel isteksizliğin önemli nedenlerinden biri.

VİTAMIN EKSİKLİKLERİ

Vitaminler, cinsel fonksiyonlar üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle B12 vitaminin eksikliği, cinsel isteksizliği çok etkiliyor. Bunun için değerlerinizi ölçtürüp uygun bir tedavi yöntemine başlayabilirsiniz.

DEPRESYON

Başlık depresyon olsa da, psikolojik rahatsızlıkların birçoğu cinsel isteksizliğe neden olur. Duygu-durum bozuklukları, anksiyete gibi rahatsızlıklar, kişide libidoyu azaltır ve kişiyi cinsel ilişkilerden uzaklaştırır. Bu gibi problemler genelde bir psikolog yardımıyla birkaçseansta çözüme ulaştırılabilir.

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FİZİKSEL YORGUNLUK

Yorucu işlerde çalışmak, hayatın çok tempolu bir şekilde ilerlemesi gibi gün içinde vücudu yoran aktiviteler cinsel isteksizliğe neden olur. İnsanlar, yorucu günlük yaşamları nedeniyle cinselliğe vakit ayıramamakta ve cinsel ilişkilerden uzaklaşırlar. Evli çiftler arasında çok sık rastlanan bu problem, kişinin kendine zaman ayırmaya çalışmasıyla düzeltilebilir.

AŞIRI ALKOL VE SİGARA KULLANIMI

Alkol ve sigara gibi zararlı maddeler, insan vücuduna ve iç organlara çok zarar verir. Bu kadar zararlı maddelerin cinselliğe de olumsuz katkılarının olması haliyle kaçınılmaz oluyor. Bağımlılık yaratan bu maddelerden kurtulmak zor olsa da imkansız değil. İlgili kliniklerden veya hastanelerin ilgili birimlerinden yardım alabilirsiniz.

KARŞILIKLI İLGİ VE İSTEĞİN AZALMASI

Çiftler bazen birbirlerine olan isteklerini ve ilgilerini kaybedebilirler. Bunun nedeni ilişkilerin monotonlaşması ve tekdüze ilerlemesidir. Kaybedilen heyecanın yeniden kazanılması için her iki tarafında çaba göstermesi gerekir. Monoton ilişkinizi farklı aktivitelerle daha heyecanlı hale getirebilirsiniz.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Beslenme alışkanlıkları, cinsellik üzerinde oldukça etkilidir. Sürekli fast food tüketimi yapan bir kişide cinsel isteksizliğin oluşması muhtemeldir. Düzensiz yeme alışkanlıkları, düzensiz öğünler ve zararlı yiyecekler bu problemin önemli nedenlerindendir. Bir beslenme uzmanı yardımıyla yeme alışkanlıklarınızı düzene sokabilirsiniz.

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Cinsel IsteksizlikCinsellikSağlıkHaber
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