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Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:58
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti

1 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 2.resim

Mikrodalga patlamış mısırı

2 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 3.resim

Tavuk nugget

3 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 4.resim

İşlenmiş et

4 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 5.resim

Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler

5 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 6.resim

Beyaz un

6 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 7.resim

Cips

7 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 8.resim

Tatlandırıcı

8 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 9.resim

Beyaz şeker

9 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 10.resim

Şekerlemeler

10 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 11.resim

Kahve kreması

11 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 12.resim

Tofu

12 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 13.resim

Sosisli sandviç

13 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 14.resim

Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

14 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 15.resim

Margarin

15 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 16.resim

Şekerli kahvaltılık gevrek

16 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 17.resim

Turşu

17 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 18.resim

Hindi

18 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 19.resim

İşlenmiş somon

19 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 20.resim

Muffin

20 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 21.resim

Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar

21 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 22.resim

Kurutulmuş meyve

22 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 23.resim

Pankek şurubu

23 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 24.resim

Dondurma

24 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 25.resim

Salata sosu

25 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 26.resim

Granola bar

26 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 27.resim

Konserve çorba

27 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 28.resim

Bulyon küpleri

28 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 29.resim

Dondurulmuş ara sıcak

29 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 30.resim

Jöle

30 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 31.resim

Paketlenmiş smoothie

31 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 32.resim

Sporcu içeceği

32 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 33.resim

33 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 34.resim

34 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 35.resim

35 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 36.resim

36 38


 

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 37.resim

37 38

Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor 38.resim

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