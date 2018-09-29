Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti
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Mikrodalga patlamış mısırı
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Tavuk nugget
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İşlenmiş et
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Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler
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Beyaz un
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Cips
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Tatlandırıcı
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Beyaz şeker
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Şekerlemeler
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Kahve kreması
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Tofu
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Sosisli sandviç
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Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri
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Margarin
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Şekerli kahvaltılık gevrek
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Turşu
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Hindi
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İşlenmiş somon
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Muffin
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Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar
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Kurutulmuş meyve
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Pankek şurubu
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Dondurma
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Salata sosu
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Granola bar
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Konserve çorba
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Bulyon küpleri
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Dondurulmuş ara sıcak
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Jöle
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Paketlenmiş smoothie
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Sporcu içeceği
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