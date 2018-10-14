Burun kemiği kırıklarının iyileşmesi 1 yılı bulabilir

Kişinin veya çevresindekilerin kırılan buruna müdahale etmesinin sakıncalı olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, burun kırıkları hakkında önemli bilgiler verdi:

"Burun kırıkları genellikle darp veya trafik kazası gibi travmalar sonucunda oluşurlar. Bir burun kırığı ilk oluştuğu anda, burnun dış kısmındaki, burnun dışındaki piramidi oluşturan kemikler yerinden oynayabilir veya ilk anlarda ödemin etkisiyle kırığın şiddeti tam anlaşılamayabilir. Genellikle bu tarz vakalarda mutlaka bunun dışında bir şişlik veya yara ödem gözükmese bile mutlaka burnun iç kısmının detaylı muayenesi yapılır. Çünkü burnu kıracak kadar şiddetli bir darbe, burnun iç kısmında da duvarı kırabilir ve kanamalara sebep olabilir. Bu tarz durumlarda burun kırığı durumunda yapılması gereken şey; o kırık parçaların mümkün olan en hızlı şekilde yerine getirilip yerleştirilmesidir.

ESTETİK GÖRÜNÜM DE BOZULABİLİR

"Burun içindeki eğriliklerin veya hematom dediğimiz kan oturmasında hızlı bir şekilde boşaltılması gerekir" diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Ancak bu tarz durumlarda gerekirse ödemin şişinin inmesi ve hastanın anestezi alabilecek duruma gelmesi için 48 saate kadar bekleme seçeneğinde mevcuttur. Bu tarz burun kırığı düzeltmeleri genellikle anestezi altında yapılır. Ameliyathanede hem burnun kırık olan fragmanlarının yerine yerleştirilmesi hem de içerİde olan eğriliklerin düzeltmesi yapılacaktır. Ameliyat sonrasında burun sırtında bir atel alçı olması beklenir. Morluklar, şişlikler olma ihtimali çok yüksektir. Burun kırıklarında ve daha sonrasında bu atel yaklaşık bir hafta sonra alınacaktır. Ancak kırılmış burun kemiğinin tam düzelmesi muhtemelen 6-9 ayı hatta bazen 1 yılı bile bulabilir. Tabİi bu tarz burun kırıklarında estetik anlamda görünüşle alakalı bir bozulma olması da mümkündür. Aynı esnada deneyimli bir doktorun bu şekli düzeltmesi de uygun olacaktır" dedi.