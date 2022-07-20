Burun tıkanıklığını anında açmanın yöntemleri

Burun tıkanıklığının birçok nedeni olabileceği gibi en doğru yöntemi öğrenmek için bir uzmandan yardım alınmalı. Bunun dışında evde doğal yöntemler denemek isteyenler için 16 farklı çözüm...

1. ELMA SİRKESİ

Burun tıkanıklığına pratik çözümlerden birisi elma sirkesidir.

İlk önce potasyum içeriği yüksek olan maddeler burundaki incelmesine yardımcı olur. Artı içeriğindeki asetik asit bakteriyel büyümeyi önler ve burun tıkanıklığını hızlı bir şekilde açar.

Bir bardak ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve biraz bal katıp bunu günde iki defa için.

Birer fincan elma sirkesi ve suyu karıştırıp kaynama noktasına gelene kadar bir kapta ısıtın.

Sonra kabı alıp başınızın altına, aynı hizaya getirin ve başınıza bir havlu örtün.

Gözleriniz ve ağzınızı kapatarak yaklaşık 3 ila 5 dakika bu suyun buharını soluyun.

Bunu günde birkaç kez tekrarlayın.

2. BUHAR TENEFFÜS EDİN

Buharı solumak burun tıkanmasından anında kurtulmak için oldukça etkili bir çözümdür.

Buhar inhalasyonu tıkanıklığın temizlenmesi için doğal bir balgam söktürücü olarak çalışır. Aynı zamanda, burnu nemli tutarak sinüslerdeki iltihaplanan kan damarlarını rahatlatır.

Tencereyi su ile doldurun, kaynayıncaya kadar ısıtın ve kaynayınca ocaktan alın.

İsteğe bağlı olarak, birkaç su bardağı nane veya okaliptüs yağı ilave edin.

Kafanızın üzerine bir havlu örtün ve tencerenin üzerine doğru eğilin, böylece buharı rahatça soluyabilirsiniz.

Birkaç dakika boyunca buharı teneffüs edin.

Bunu günde 2-4 defa yapın.

Not: Bu yöntem, 12 yaşından küçük çocuklar, hamile kadınlar ve yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı veya merkezi sinir sistemi bozukluğu çeken çocuklar için uygun değildir.

3. BURNU TUZLU SU İLE YIKAMAK

Burun sulaması, en çok tercih edilen yol olmasa da, burun tıkanıklığı tedavisinde çok etkilidir.

Nazal sulama mukusu incelterek rahatça dışarı atılmasına yardımcı olur. Ayrıca burun deliklerindeki nemi artırır, bu da kan damarlarınızdaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

3 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırın.

Bu karışımından 1 çay kaşığı alıp 1 fincan ılık suya dökün.

Karışımı bir şırıngaya doldurup şırınganın iğnesini çıkarın.

Başınızı biraz eğin ve çözeltiyi burun deliğine hafifçe fırlatın, parmağınızla hafif basınç uygulayarak diğeri burun deliğini kapalı tutun.

Parmak basıncını serbest bırakarak suyun diğer burun deliğinden boşalmasına izin verin.

İşlemi diğer burun deliğiyle tekrarlayın.

Bu çareyi günde bir veya iki kez tekrar edin.

4. SICAK KOMPRES

Burun tıkanıklığına pratik çözümlerden birisi de sıcak komprestir. Kompresten gelen sıcaklık ağrıdan rahatlama sağlar ve burun deliklerindeki iltihaplanmayı hafifletir.

Havluyu bir kase sıcak suya batırın.

Havludaki fazla suyu sıkın.

Katlayın ve burun ve alnınızın üzerine koyun.

Yöntemi gerektiği sıklıkta tekrarlayın.

Sıcak kompres nasıl yapılır başlıklı yazımızı okuyarak detaylı bir şekilde uygulamayı öğrenebilirsiniz.

5. KIRMIZI BİBER

Burun tıkanıklığına ne iyi gelir diye arayanlar, bu yöntem tam sizlik.

¼ su bardağı limon suyu ve ¼ bardak elma sirkesini bir tencere suya dökün ve kaynatın.

İçerisine yarım çay kaşığı toz zencefil ve yarım çay kaşığı toz biber katın.

Son olarak, 2 ila 3 çorba kaşığı bal katıp iyice karıştırın.

Karışımı kavanozda saklayabilirsiniz.

Gerektiğinde günde 1-2 çorba kaşığı yiyin.

Sevdiğiniz yemeklerin üzerine kırmızı biber de serpebilirsiniz.

Bu yöntemde uzun vadede burun tıkanıklığına çok iyi gelir.

6. SARIMSAK

Sarımsak burun tıkanıklığını açan şeylerin başında gelir. Burun tıkanıklığı tedavisi için etkili bir çözümdür. Sarımsak doğal burun açıcıdır.

Burun tıkanmasını açan, kan damarlarını daraltarak burun hava yollarını açan ve balgam attırıcı özelliklere sahiptir. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu da tıkanıklığın temizlenmesine ve enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olur.

Bir bardak suyu kaynatın.

Kaynar suya 2-4 karanfil sarımsak ekleyin ve 2 ila 3 dakika daha kaynatın.

Ardından, yarım çay kaşığı zerdeçal tozu katıp iyice karıştırın.

Ayrıca biraz karabiber tozu da ekleyebilirsiniz.

Bu karışımdan günde 1 veya 2 defa için.

Alternatif olarak, 3 ila 5 karanfil sarımsağı ezin, 2 çorba kaşığı bal katın, günde 2 veya 3 defa için.

Yemeklerinize taze sarımsak katmakta burun tıkanıklığından kurtulmanıza yardımcı olabilir.

7. ZENCEFİL

Zencefil, burun tıkanıklığının azalmasına yardımcı olan yüksek antienflamatuar özelliklere sahiptir

Ayrıca vücudu ısıtmaya yardımcı olur ve burun tıkanıklığı ile bağlantılı diğer belirtilerin rahatlamasını sağlar.

Tencereye 1 çay kaşığı taze dilimlenmiş veya rendelenmiş zencefil, 2 su bardağı kaynar su koyun.

10 dakika boyunca düşük sıcaklıkta kaynatın.

Bu karışımdan hala sıcakken 1 fincan için ve zencefil dilimlerini yiyin.

Kalan suyun içine bir havlu batırın, başınıza bir yastık koyup sırt üstü uzanın ve havluyu alnınıza koyun.

Bunu günde iki kez yapın.

Alternatif olarak, 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefili, 1 tatlı kaşığı taze limon suyu ve balı karıştırın.

Karışımdan günde 2 veya 3 defa yiyin.

8. MASAJ

Burun tıkanıklığına çözüm arayanlar bu yöntemi iyi okuyun. Masaj burnu açan doğal yöntemlerdendir. Burun deliklerine masaj yapmak tıkalı burnu rahatlatmak ve rahat nefes almak için basit ama etkili bir çözümdür.

Bir miktar hardal yağı veya zeytinyağını ısıtın.

Yarı yatar pozisyonda oturun ve yağı burnunuza sürün.

Sol baş parmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak, burnunuzun her iki yanına, burun köprüsüne ve elmacık kemiklerine, gözlerin iç kısmındaki alana hafif baskı yaparak yaklaşık 20 saniye boyunca masaj yapın.

Bu yöntemi günde birkaç kez tekrarlayın.

Not: Bu masajı yaparken nefesinizi ağzınızdan alıp verin.

9. NANE

Burun tıkanıklığından tamamen kurtulmak isteyenler bu yöntemi kesinlikle uygulayın. Nane, burunda sinir reseptörlerinin uyarılmasına yardımcı olan mentol içerir; bu da nefes alıp vermeyi kolaylaştırır ve rahatlatır.

Bir kabı sıcak su ile doldurup içine birkaç damla nane yağı damlatın, ardından buharını soluyun.

Mendilinizin üzerine birkaç damla nane yağı damlatın ve bunu sık sık teneffüs edin.

İki çay kaşığı hindistan cevizi yağı ile birkaç damla nane yağından karıştırın.

Sinüslerinizi temizlemek için burnunuza sürün ve rahat nefes alın.

Her gün 2 veya 3 kez nane çayı içebilirsiniz.

Nane çayı yapmak için 1 fincan sıcak suya bir tutam taze veya kurutulmuş nane katıp 10 dakika demlendirin.

Tatlandırmak için içerisine bal katabilirsiniz.

10. NEMLENDİRİCİ

Çok sıcak veya çok nemli havalarda burun tıkanmasının belirtileri ağırlaşabilir. Bu nedenle, sinüs ağrısını azaltmak ve tıkanıklığı rahatlatmak için kaliteli bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Ayrıca uyuduğunuz odanızda nemlendirici cihaz kullanarak rahatlayabilirsiniz.

11. OKALİPTÜS YAĞI

Okaliptüs yağı dekonjestan ve anti-enflamatuar özellikleri ile burun tıkanıklığı olanlar için son derece faydalıdır.

Kullanılmamış bir mendile bir yada iki damla okaliptüs yağı damlatarak koklayın.

Bunu günde birkaç kez yapın.

Derin uykuda iken bile bu yağın faydalarını alabilirsiniz.

Yastığınızın üstüne birkaç damla okaliptüs yağı döküp yatabilirsiniz.

12. SICAK SU

Burun tıkanıklığına evde çözüm yöntemlerinden biriside sıcak sudur. Tıkanıklıktan tamamen kurtulmak için geniz yolundaki mukusun akışını hızlandırmak önemlidir. Ilık su bize bu konuda yardımcı olabilir. Aynı zamanda burun kanallarını nemli tutacak ve kurumasını engelleyecektir.

Bir nemlendirici kullanılması tıkalı burun yollarını açmaya yardımcı olabilir.

Sıcak banyoda oluşan buharı birkaç dakika soluyarak yatıştırıcı özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Burnunuz tamamen açılana kadar günde iki kez tekrarlayın.

Başka bir seçenek olarak, bir bezi ılık suda ıslatın ve yüzünüze yerleştirin.

10 ila 15 dakika boyunca bekletin.

Bunu günde birkaç kez tekrarlayın.

13. BİTKİSEL ÇAY (bitki çayı)

Sıcak bitkisel çay da doğal burun açıcıdır. Mukusu incelterek burun kanallarının tıkamasını engeller. Bitkisel çayların çift faydası vardır. Bununla beraber vücudunuzda ki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olacaktır.

Tıkanıklık giderilene kadar, günde birkaç kez, seçtiğiniz bir bardak sıcak bitkisel çayı içebilirsiniz.

Mentollü ot olarak da bilinen nane çayı genellikle burun tıkanıklığı için şifalı sayılır, burun yollarının açılmasına yardımcı olur.

14. KARABİBER

Karabiber de burun açıcı yöntemler arasındadır. Burun tıkanıklığını ve dolu sinüsleri rahatlatmak için son derece yararlı olabilir. Hapşırmaya neden olduğu için sinüslerde ki mukus ve alerjenleri temizler.

Avucunuza biraz karabiber koyun ve üç damla susam yağı damlatın.

Parmağınızı karışıma batırın ve burnunuzun altına sürün.

Güçlü aromasını soluyun. Bu yöntem hapşırmanıza neden olabilir, kesinlikle hapşırığı bastırmayın.

Bu yöntemi gerektiği gibi tekrarlayın.

15. BAHARATLI DOMATES ÇAYI (sıcak domates çay)

Domates çayı burun tıkanıklığına iyi gelen evde çözüm yöntemlerindendir. Geniz yoluyla mukus akışını artırarak burun tıkanıklığını rahatlatan mükemmel bir çözümdür.

Bir fincan domates suyuna bir diş doğranmış sarımsak, bir yemek kaşığı limon suyu ve bir tutam tuz katıp kaynatın.

Bu çayı sıcak bir şekilde, birkaç gün boyunca, günde iki kez, yavaş yavaş için.

Ayrıca, daha fazla baharatlı gıdalar yiyebilir, çorbalarınıza daha fazla zencefil, sarımsak, soğan ve kırmızı biber katabilirsiniz. Ayrıca bunları da kullanarak tavuk çorbası hazırlayabilirsiniz.

16. ÇEMEN

Çemenin anti-inflamatuar özellikleri sayesinde burun tıkanıklığını tedavi eden doğal bir maddedir. Aynı zamanda mukozaları temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca, çemen çayının ısısı ve nemi mukusu inceltmeye yardımcı olacaktır.

Bir bardak su içine bir veya iki çay kaşığı ezilmiş çemen tohumu katıp karıştırın.

Karışımı kaynatın.

Süzün ve sıcak iken için.

Yöntemi sorundan tamamen rahatlama sağlayana kadar günde iki veya üç kez tekrarlayın.

Not: Gebelik sırasında çemen almayın, çemen rahim kasılmalarını uyarabilir.

Bu doğal tedavi yöntemlerinden birisini uyguladıktan sonra burun tıkanıklığınız geçmezse doktorunuza başvurun.