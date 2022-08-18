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Burun yağlanması sorununu ortadan kaldırmak için...

Burun yağlanması bazı kişilerde sık sık ortaya çıkan bir sorundur. Burun bölgenizde yağlanmalar oluşuyor ve sivilceler çıkıyorsa bunu dert etmeyin

18 Ağustos 2022 Perşembe 22:58
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Burun yağlanması sorununu ortadan kaldırmak için...


.Evinizde yapacağınız bazı yöntemler ile burun yağlanmasını ortadan kaldırabilirsiniz.

Burun yağlanması sorunu yediğimiz yiyeceklerden dolayı veya kullanılan ilaçlardan ötürü meydana gelebilir.

Burun bölgesinde yağ bezelerinin yoğun olmasından dolayı ve büyük gözenekler olması sebebiyle burun bölgesi diğer bölgelere göre daha fazla yağlanmaya müsaittir.

Burun bölgesinde oluşan bu yağlanmayı ortadan kaldırmak için evde bazı kürler hazırlayarak yağlanmayı önleyebilirsiniz.

Yumurta akı kürü

Yumurta akı içerisinde bulundurduğu vitamin sayesinde cilt lekelerinden kurtulmaya ve ciltteki yağlanmanın azalmasını sağlamaktadır.Yumurta akı ile hazırlayacağınız maske sayesinde burun yağlanmasını azaltabilirsiniz.

Yumurta akını köpük haline gelene kadar çırparak elde ettiğiniz haliyle burnunuza sürün ve kurumasını bekleyin.Yumurta akı kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayarak kurulayın.Bu işlemi haftada en az 2 kez uygulayarak sonuç elde edebilirsiniz.

Salatalık kürü

Salatalığı rendeleyerek süzün.Salatalıktan çıkan suyu limon suyu ile karıştırarak burnunuza uygulayın.Ardından yüzünüzü yıkayarak kurulayın.Bu işlemi her gün düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Burun YağlanmasıSağlık
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